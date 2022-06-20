Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: опрос показал, что каждый десятый автомобилист купил права

Газета.Ru

Почти каждый десятый автомобилист в России купил водительские права. Об этом говорится в исследовании, проведенном сайтом Drom среди своих пользователей. В нем приняло участие 13,6 тысяч человек.

Каждый десятый автомобилист купил права
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Так, наибольшее количество автомобилистов, купивших права, ездят сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%. Меньше всего таких водителей в Хакасии, Якутии и в Камчатском крае - порядка 4%.

Автолюбители также рассказали, с какой попытки им удалось сдать практический экзамен по вождению: 62% сдали с первого раза, 17% — со второго, 6% — с третьего раза, а 4% — с четвертой или более попытки. Не сдали 2% опрошенных.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители