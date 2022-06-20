Каждый десятый автомобилист купил права

Почти каждый десятый автомобилист в России купил водительские права. Об этом говорится в исследовании, проведенном сайтом Drom среди своих пользователей. В нем приняло участие 13,6 тысяч человек.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Так, наибольшее количество автомобилистов, купивших права, ездят сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%. Меньше всего таких водителей в Хакасии, Якутии и в Камчатском крае - порядка 4%.