Каждый десятый автомобилист купил права

Почти каждый десятый автомобилист в России купил водительские права. Об этом говорится в исследовании, проведенном сайтом Drom среди своих пользователей. В нем приняло участие 13,6 тысяч человек.
Так, наибольшее количество автомобилистов, купивших права, ездят сейчас по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — около 14%. Меньше всего таких водителей в Хакасии, Якутии и в Камчатском крае - порядка 4%.
Автолюбители также рассказали, с какой попытки им удалось сдать практический экзамен по вождению: 62% сдали с первого раза, 17% — со второго, 6% — с третьего раза, а 4% — с четвертой или более попытки. Не сдали 2% опрошенных.