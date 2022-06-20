ГИБДД составила портрет типичного нарушителя-мотоциклиста

Госавтоинспекция Москвы составила социальный портрет типичного мотоциклиста, нарушающего правила дорожного движения, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фото: KTM KTM

ГИБДД проанализировали данные о нарушениях за пять месяцев нынешнего года. В результате в ведомстве пришли к выводу, что нарушителем является «мужчина в возрасте от 25 до 35 лет». ПДД обычно игнорируют байкеры, работающие в непроизводственной сфере и имеющие среднее специальное или высшее образование.

Госавтоинспекция также составила антирейтинг нарушений, которые допускали московские мотоциклисты в 2022-м чаще всего. На первом месте оказалось превышение скорости от 20 до 40 километров в час, на втором – нарушение требований знаков и разметки, на третьем – нарушение правил установки государственных регистрационных знаков. В топ-5 также попали превышение скорости от 40 до 60 километров в час и нарушение правил регистрации транспортных средств.

«Следует помнить, что любой мотоцикл кардинально отличается от автомобиля как по управляемости, так и по поведению на дороге, динамике разгона и максимальной скорости. Как показывает практика, в связи с этим увеличивается тяжесть последствий при ДТП», – сказано в сообщении ГИБДД.