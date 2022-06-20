Suzuki улучшила внедорожник Jimny

На японский рынок выходит обновленный Suzuki Jimny: у такого внедорожника улучшенная эргономика, а сам он стал экономичнее благодаря появлению системы «старт-стоп». В Японии модель по-прежнему предлагается в двух версиях, обычной, которая стоит от 1,5 миллиона иен (около 650 тысяч рублей по нынешнему курсу), и Jimny Sierra с ценником 1,8 миллиона иен (780 тысяч рублей). Jimny для России обновление не затрагивает — модель временно не поставляют в страну по решению компании.

Фото: © Suzuki © Suzuki

Система «старт-стоп» появилась в модификации с механической коробкой передач — такой Jimny глушит мотор при кратковременных остановках, что позволяет снизить расход топлива примерно на 2,5 процента. В салоне слегка изменили конфигурацию кнопок для лучшей эргономики, однако принципиальных изменений не произошло. Помимо всего перечисленного, во всех комплектациях появилась функция подавления ускорения, которая призвана предотвратить разгон при ошибочном нажатии педали газа вместо тормоза.

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Jimny сменил поколение в 2018 году, а в 2019-м модель добралась до российского рынка. В основе внедорожника лежит рама лестничного типа с неразрезными мостами, жестко подключаемым полным приводом и раздаточной коробкой с понижающей передачей.

Гамма двигателей представлена турбомотором объемом 660 кубических сантиметров, отдача которого составляет 64 лошадиные силы, и 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 102 силы. Оба агрегата могут сочетаться с пятиступенчатой механической коробкой передач или четырехдиапазонным автоматом.

В России Jimny представлен в единственной модификации с 102-сильным безнаддувным агрегатом и полным приводом.