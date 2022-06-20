АвтоВАЗ вернет на рынок Lada с 16-клапанным мотором и «роботом»

Портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственные источники на заводе сообщает, что АвтоВАЗ может возобновить производство автомобилей с 16-клапанным двигателем и роботизированной коробкой передач, однако точные сроки не называются. В настоящее время завод не использует такие моторы и коробки из-за того, что в них применяются комплектующие зарубежных поставщиков, в основном немецких. Соответственно, прежде, чем вернуть их в строй, необходимо найти альтернативу.

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В числе импортных деталей, которые применяются в «вазовских» агрегатах, фазовращатели, форсунки, датчики, актуаторы и контроллеры. Для того, чтобы возобновить производство автомобилей Lada с 16-клапанным мотором и «роботом», нужно найти других поставщиков — по неофициальным данным, это может занять примерно три месяца.

Что же касается французского двигателя Renault H4m, который тоже входит в моторную гамму Lada, то он пока под вопросом — этот агрегат хоть и локализован, но не полностью. Кроме того, ранее на заводе заявили, что не планируют возвращаться к выпуску более старых моторов, включая карбюраторные, в том числе из-за необходимости применения педали газа с тросовым приводом, тогда как на современных Lada используются электронные.