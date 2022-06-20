Заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о планах возродить в России выпуск автомобилей "Волга" и "Победа" вызвали повышенный интерес к этому проекту. "РГ" побеседовала о перспективах такого производства с ведущим программы "Минтранс" Вячеславом Субботиным, который считает, что при благоприятном стечении обстоятельств новые "Волги" могут появиться на дорогах России уже через год.
Субботин убежден, что на ГАЗе, владеющем брендами "Волга" и "Победа", есть все необходимое для выпуска "Волг" нового поколения.
"На ГАЗе существуют серьезные мощности по выпуску современных автомобилей. Это прежде всего экспертиза General Motors, Volkswagen, Skoda. Речь как о современном оборудовании, так и высокопрофессиональных специалистах.
Что касается производственного процесса, это не только технологическая цепочка, это еще и окраска. В том числе на ГАЗе используется, скажем, оборудование Eisenmann, на котором красили еще Mercedes-Benz Sprinter. И, конечно, на ГАЗе сегодня выпускается семейство автомобилей ГАЗель Next, которые не утратили своих позиций и оснащаются лучшими узлами и агрегатами, которые выпускает мировой автопром", - отметил он.
Вячеслав Субботин приветствует инициативу Минпромторга возродить исторические бренды:
"Министр промышленности и торговли Денис Мантуров хорошо делает свою работу, упирая на импортозамещении. Если говорить о "Москвиче", то проект удастся реализовать в сотрудничестве с китайской компанией. Это будет китайский автомобиль, которому поменяют эмблему, как в случае, скажем, с Lada Largus.
В случае же с "Волгой" ставится другая задача. ГАЗ - это не "Москвич", который принадлежит муниципалитету. Это частная компания. Это не КамАЗ и не АвтоВАЗ, которые принадлежат Ростеху. ГАЗ владеет брендами и "Победа", и "Волга". И на ГАЗе были бы рады выпускать свой легковой автомобиль. Однако у "Группы ГАЗ" сейчас много других задач по выпуску легкого коммерческого транспорта и среднетоннажных грузовиков и автобусов. Компания вовсю работает над новинками на новой платформе NN, и времени заниматься легковыми автомобилями практически нет".
Главная сложность для ГАЗа сейчас - решить вопрос финансирования.
"Чтобы заниматься легковыми "Волгами", необходимо финансирование - нужно где-то найти деньги или с договориться с финансовым партнером. Маловероятно, что ГАЗ сегодня на это пойдет. Ведь прибыль в таком случае начнет появляться в лучшем случае через пять лет. Поэтому вероятнее всего, "Победа" и "Волга" останутся только брендами и будут, что называется, в резерве.
С другой стороны, если придет какой-то автопроизводитель, будь то Iran Khodro из Ирана или индийская Tata (последний вариант реален, поскольку у ГАЗа хорошие отношения с Tata Motors), или какая то китайская марка, например, Chery или JAC, ГАЗ их примет с распростертыми объятьями. Если возникнет вопрос о том, чтобы повесить шильдик "Волга" на эти автомобили, с этим не будет проблем", - считает Вячеслав Субботин.
"Однако тут возникает другая проблема - ГАЗ должен заниматься продажей этих легковушек. Однако ГАЗу это не интересно - это опять-таки требует больших вложений. Ведь как было с Volkswagen? Поставка и проверка комплектующих для производства автомобилей была за Volkswagen. Дальше следовала секция сборки - это была зоной ответственности "Группы ГАЗ".
Продаже же были - опять за Volkswagen. Это выгодная схема, которую в свое время реализовал бывший президент "Группы ГАЗ" Бу Андерссон вместе с нынешним главой компании Вадимом Сорокиным. Чтобы реализовать проект с "бэдж-инженирингом" - выпуска китайских, иранских или индийских машин под брендом "Волга", это минимум полгода, основательно - это год. Я говорю это как производитель гоночных "ГАЗелей", - подытожил Вячеслав Субботин.