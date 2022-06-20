Новые "Волги" могут появиться на дорогах России уже через год

В случае же с "Волгой" ставится другая задача. ГАЗ - это не "Москвич", который принадлежит муниципалитету. Это частная компания. Это не КамАЗ и не АвтоВАЗ, которые принадлежат Ростеху. ГАЗ владеет брендами и "Победа", и "Волга". И на ГАЗе были бы рады выпускать свой легковой автомобиль. Однако у "Группы ГАЗ" сейчас много других задач по выпуску легкого коммерческого транспорта и среднетоннажных грузовиков и автобусов. Компания вовсю работает над новинками на новой платформе NN, и времени заниматься легковыми автомобилями практически нет".