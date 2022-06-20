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15 минут назад

Новости автомира: новые "Волги" могут быть выпущены уже через год

Российская Газета

Заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о планах возродить в России выпуск автомобилей "Волга" и "Победа" вызвали повышенный интерес к этому проекту. "РГ" побеседовала о перспективах такого производства с ведущим программы "Минтранс" Вячеславом Субботиным, который считает, что при благоприятном стечении обстоятельств новые "Волги" могут появиться на дорогах России уже через год.

Новые "Волги" могут появиться на дорогах России уже через год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Субботин убежден, что на ГАЗе, владеющем брендами "Волга" и "Победа", есть все необходимое для выпуска "Волг" нового поколения.

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"На ГАЗе существуют серьезные мощности по выпуску современных автомобилей. Это прежде всего экспертиза General Motors, Volkswagen, Skoda. Речь как о современном оборудовании, так и высокопрофессиональных специалистах.

Что касается производственного процесса, это не только технологическая цепочка, это еще и окраска. В том числе на ГАЗе используется, скажем, оборудование Eisenmann, на котором красили еще Mercedes-Benz Sprinter. И, конечно, на ГАЗе сегодня выпускается семейство автомобилей ГАЗель Next, которые не утратили своих позиций и оснащаются лучшими узлами и агрегатами, которые выпускает мировой автопром", - отметил он.

Вячеслав Субботин приветствует инициативу Минпромторга возродить исторические бренды:

"Министр промышленности и торговли Денис Мантуров хорошо делает свою работу, упирая на импортозамещении. Если говорить о "Москвиче", то проект удастся реализовать в сотрудничестве с китайской компанией. Это будет китайский автомобиль, которому поменяют эмблему, как в случае, скажем, с Lada Largus.

В случае же с "Волгой" ставится другая задача. ГАЗ - это не "Москвич", который принадлежит муниципалитету. Это частная компания. Это не КамАЗ и не АвтоВАЗ, которые принадлежат Ростеху. ГАЗ владеет брендами и "Победа", и "Волга". И на ГАЗе были бы рады выпускать свой легковой автомобиль. Однако у "Группы ГАЗ" сейчас много других задач по выпуску легкого коммерческого транспорта и среднетоннажных грузовиков и автобусов. Компания вовсю работает над новинками на новой платформе NN, и времени заниматься легковыми автомобилями практически нет".

Главная сложность для ГАЗа сейчас - решить вопрос финансирования.

"Чтобы заниматься легковыми "Волгами", необходимо финансирование - нужно где-то найти деньги или с договориться с финансовым партнером. Маловероятно, что ГАЗ сегодня на это пойдет. Ведь прибыль в таком случае начнет появляться в лучшем случае через пять лет. Поэтому вероятнее всего, "Победа" и "Волга" останутся только брендами и будут, что называется, в резерве.

С другой стороны, если придет какой-то автопроизводитель, будь то Iran Khodro из Ирана или индийская Tata (последний вариант реален, поскольку у ГАЗа хорошие отношения с Tata Motors), или какая то китайская марка, например, Chery или JAC, ГАЗ их примет с распростертыми объятьями. Если возникнет вопрос о том, чтобы повесить шильдик "Волга" на эти автомобили, с этим не будет проблем", - считает Вячеслав Субботин.

"Однако тут возникает другая проблема - ГАЗ должен заниматься продажей этих легковушек. Однако ГАЗу это не интересно - это опять-таки требует больших вложений. Ведь как было с Volkswagen? Поставка и проверка комплектующих для производства автомобилей была за Volkswagen. Дальше следовала секция сборки - это была зоной ответственности "Группы ГАЗ".

Продаже же были - опять за Volkswagen. Это выгодная схема, которую в свое время реализовал бывший президент "Группы ГАЗ" Бу Андерссон вместе с нынешним главой компании Вадимом Сорокиным. Чтобы реализовать проект с "бэдж-инженирингом" - выпуска китайских, иранских или индийских машин под брендом "Волга", это минимум полгода, основательно - это год. Я говорю это как производитель гоночных "ГАЗелей", - подытожил Вячеслав Субботин.

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