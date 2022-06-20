Chery запускает новую автомобильную марку в России

Chery, которая уже продает в России массовые автомобили под собственным названием и премиальные кроссоверы под брендом Exeed, объявила о появлении в стране еще одного суббренда с отдельной модельной линейкой и дилерской сетью — Omoda. Первым автомобилем новой марки станет кроссовер с индексом C5, следом появятся еще один вседорожник и седан. Таким образом уже к лету следующего года линейка будет насчитывать три модели, а к 2025 году ее обещают расширить и обновить.

Фото: Omoda C5© Chery Omoda C5© Chery

В пресс-службе Chery заявляют, что Omoda станет альтернативой «японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России», а модели новоиспеченного суббренда будут относиться к сегменту high middle. Первым на рынке появится кроссовер C5, и именно его показали на официальных фотографиях. Ранее эта же самая модель фигурировала в пресс-релизах Chery как Omoda 5.

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Известно, что над дизайном C5 работала международная команда стилистов под руководством Стива Юма, выходца из General Motors, Ford и Hyundai. Кроссовер выдержан в авангардной концепции Art in Motion («искусство в движении»), которая направлена на эксперименты с цветом и формой, и предназначен в первую очередь для молодежной аудитории.

Для Omoda будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнеров. В планах компании заключить дилерские соглашения до конца лета этого года.

Спецификацию Omoda C5 для российского рынка пока не раскрывают, как и цены. Ранее сообщалось, что стоимость модели будет сравнима с Tiggo 7 Pro, который на сегодняшний день стоит чуть больше 2,2 миллиона рублей (рекомендованная розничная цена по состоянию на середину июня). Несмотря на то, что сама Omoda метит в конкуренты японских и немецких автомобилей, в России C5 предстоит соперничать в первую очередь с китайскими Geely Coolray и Haval Jolion.