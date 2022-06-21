В России появится новый китайский автобренд

Новый китайский автобренд Omoda появится в России в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Chery, в структуру которой входит Omoda.

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«Автомобили марки Omoda на российском рынке займут позиции в сегменте high middle. Они станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России», — говорится в сообщении.

На российском рынке будут продаваться три модели бренда: два кроссовера и седан. Все автомобили представят в России до лета 2023 года. В 2025 году модельный ряд планируется расширить, а уже представленные модели обновить.

Первым на рынке появится кроссовер C5. Длина машины составляет 4400 мм. Наиболее яркий элемент дизайна модели – радиаторная решетка с ромбовидными ячейками. В Китае автомобиль предлагается с 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 л.с. и передним приводом. Стоимость – от 90 тыс. юаней (около 900 тыс. руб.).