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1 час назад

Новости автомира: в России появится новый автомобильный бренд из Китая

Профиль

Российские дистрибьюторы Chery, компания «Чери Автомобили РУС», намерены в ближайшее время вывести на рынок РФ новый автомобильный бренд Omoda. Первая модель нового бренда уже анонсирована: это будет новый кроссовер С5. Для продвижения новой для страны марки будет создана своя дилерская сеть. В данный момент, как сообщает пресс-служба Chery, проводится конкурс, по итогам которого будет отобрано 100 компаний-кандидатов.

В России появится новый автомобильный бренд из Китая
Фото: ©Omoda©Omoda

В сообщении, имеющемся в распоряжении редакции "Профиля", особо подчеркивается, что Chery и Omoda – два отдельных бренда и ориентированы на разную аудиторию. Продукция марки Omoda будет позиционироваться чуть выше Chery, но ниже Exeed. По мнению представителей Chery, эти автомобили должны стать "достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России".

Уже объявлено, что линейка нового бренда будет состоять из трех моделей: два кроссовера и седан. Новинки будут официально представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлен.

О том, что новый автобренд из Китая станет глобальным, "Профиль" писал еще в ноябре 2021 года, когда кроссовер Omoda 5 (переименованный в С5 для России) был показан впервые. В китайской спецификации автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 186 л.с. и передним приводом. Точные характеристики российской версии будут объявлены ближе к старту продаж.

Автоновости,Chery,
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