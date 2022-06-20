В России появится новый автомобильный бренд из Китая

Российские дистрибьюторы Chery, компания «Чери Автомобили РУС», намерены в ближайшее время вывести на рынок РФ новый автомобильный бренд Omoda. Первая модель нового бренда уже анонсирована: это будет новый кроссовер С5. Для продвижения новой для страны марки будет создана своя дилерская сеть. В данный момент, как сообщает пресс-служба Chery, проводится конкурс, по итогам которого будет отобрано 100 компаний-кандидатов.

Фото: ©Omoda ©Omoda

В сообщении, имеющемся в распоряжении редакции "Профиля", особо подчеркивается, что Chery и Omoda – два отдельных бренда и ориентированы на разную аудиторию. Продукция марки Omoda будет позиционироваться чуть выше Chery, но ниже Exeed. По мнению представителей Chery, эти автомобили должны стать "достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России".

Уже объявлено, что линейка нового бренда будет состоять из трех моделей: два кроссовера и седан. Новинки будут официально представлены до лета 2023 года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлен.