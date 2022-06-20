В России появится новый автомобильный бренд из Китая

Компания «Чери Автомобили Рус», официальный дистрибутор китайского автопроизводителя Chery в России, запустит на российский рынок новый бренд с отдельной дилерской сетью. Об этом пишет iXBT.сom.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

По словам директора по развитию бизнеса «Чери Автомобили Рус» Антона Ганжи, новая сеть будет развиваться параллельно с Exeed и Chery. Работать она будет на базе автоцентров, ушедших из России брендов, где уже идеально выстроены бизнес-процессы, обучен персонал и есть акционеры.

«Мы построим новую сеть, направленную на новую аудиторию, в том числе за счет сервисной базы ушедших брендов, и, таким образом, поможем сохранить рабочие места, обученных и успешных сотрудников, дадим возможность выжить как бизнесу, так и людям, работающим на него», - рассказал Ганжа.

Он добавил, что это будет бренд с полноценной модельной линейкой, находящейся в одном ценовом сегменте с Chery. Первой моделью станет кроссовер Omoda 5.

«Если все текущие автомобили марки Chery представляют поколение 2.0, то этот кроссовер создан в новой архитектуре и относится к поколению 3.0. Задача нового бренда – зацепить новых клиентов, отличающихся от владельцев автомобилей Chery, и, конечно, увеличить продажи за счет создания в России новой дилерской сети», - сказал он.