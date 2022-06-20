Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: в России появится новый бренд китайских автомобилей

Елена Прошина

Компания «Чери Автомобили Рус», официальный дистрибутор китайского автопроизводителя Chery в России, запустит на российский рынок новый бренд с отдельной дилерской сетью. Об этом пишет iXBT.сom.

В России появится новый автомобильный бренд из Китая
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

По словам директора по развитию бизнеса «Чери Автомобили Рус» Антона Ганжи, новая сеть будет развиваться параллельно с Exeed и Chery. Работать она будет на базе автоцентров, ушедших из России брендов, где уже идеально выстроены бизнес-процессы, обучен персонал и есть акционеры.

«Мы построим новую сеть, направленную на новую аудиторию, в том числе за счет сервисной базы ушедших брендов, и, таким образом, поможем сохранить рабочие места, обученных и успешных сотрудников, дадим возможность выжить как бизнесу, так и людям, работающим на него», - рассказал Ганжа.

Он добавил, что это будет бренд с полноценной модельной линейкой, находящейся в одном ценовом сегменте с Chery. Первой моделью станет кроссовер Omoda 5.

«Если все текущие автомобили марки Chery представляют поколение 2.0, то этот кроссовер создан в новой архитектуре и относится к поколению 3.0. Задача нового бренда – зацепить новых клиентов, отличающихся от владельцев автомобилей Chery, и, конечно, увеличить продажи за счет создания в России новой дилерской сети», - сказал он.

По словам Ганжи, в России Omoda 5 составит конкуренцию, прежде всего, Geely Coolray и Haval Jolion.

Автоновости,Chery,Geely,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители