Дешевле Jolion: Haval выпустит новый бюджетный кроссовер

Марка Haval приступила к испытаниям новой модели. Китайские СМИ предполагают, что это кроссовер начального уровня, который окажется дешевле Jolion.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Подробностей о новинке практически нет. Всё, что можно сказать о внешности автомобиля: она не будет вычурной, как у Haval Monster, и даже подоконная линия будет прямой, без изгиба ближе к задней стойке.

"Шпионам" удалось запечатлеть салон новинки, концепция которого близка к уже упомянутому "Монстру": похожи очертания дисплея мультимедиа, который объединён с цифровой приборной панелью, а руль вообще выглядит, как под копирку. На центральной консоли аналоговых клавиш нет вообще, а на тоннеле нажать можно будет лишь на кнопку запуска и остановки двигателя. Судя по цветовой гамме, новый "бюджетник" ориентирован на молодёжную аудиторию.

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Можно предположить, что новый кроссовер Haval построен, как и Jolion, на модульной платформе L.E.M.O.N., которая кроме версий с ДВС позволяет выпускать гибриды, версии на топливных элементах и электричестве. Учитывая концепцию "бюджетный SUV", рассчитывать на последние две не приходится.

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Премьера нового кроссовера Haval может состояться до конца 2022 года. В Китае за Haval Jolion (Chulian) стоит от 78 900 юаней (примерно 675 тысяч рублей), можно предположить, что новая модель будет стоить около 70-72 тысяч юаней.