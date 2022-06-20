В России продают идеальную «Волгу» для КГБ с двигателем V8

В России на продажу выставили самую редкую модификацию седана ГАЗ-2140, которая получила заводской индекс 23-34. Неофициально эту модель называли «догонялкой» — прозвище автомобиль получил благодаря работе на советские спецслужбы, для которых его и создали. Такая модификация оснащалась 195-сильным мотором V8, который также устанавливали на культовые «Чайки». За редчайшую версию «Волги» владелец запросил 5,9 миллиона рублей.

Фото: ГАЗ-2140© Авто.ру ГАЗ-2140© Авто.ру

В объявлении указан пробег всего пять километров, а состояние автомобиля можно назвать идеальным. Однако по словам продавца — это результат качественной и глубокой реставрации, в ходе которой машине вернули заводское состояние.

Всего выпустили 244 экземпляра «догонялки» КГБ: на конвейере автомобиль простоял с 1985 по 1993 год. По задумке, эта модель не должна была визуально отличаться от обычной «Волги». Главное отличие — в трансмиссии и динамике. Автомобиль оснащался автоматической коробкой передач, которую замаскировали под обычную механику — даже оставили три педали, а в моторном отсеке вместе стандартного 2,4-литрового агрегата стоят 5,5-литровый V8 мощностью 195 лошадиных сил.

Кузов «Волги» для КГБ был дополнительно усилен и оснащался местами, предназначенными для крепления спецоборудования, также в списке штатного оснащения значился гидроусилитель руля и дисковые тормоза на передней оси.