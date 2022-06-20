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2 часа назад

Новости автомира: В России продают идеальную «Волгу» для КГБ с двигателем V8

Motor.ru

В России на продажу выставили самую редкую модификацию седана ГАЗ-2140, которая получила заводской индекс 23-34. Неофициально эту модель называли «догонялкой» — прозвище автомобиль получил благодаря работе на советские спецслужбы, для которых его и создали. Такая модификация оснащалась 195-сильным мотором V8, который также устанавливали на культовые «Чайки». За редчайшую версию «Волги» владелец запросил 5,9 миллиона рублей.

В России продают идеальную «Волгу» для КГБ с двигателем V8
Фото: ГАЗ-2140© Авто.руГАЗ-2140© Авто.ру

В объявлении указан пробег всего пять километров, а состояние автомобиля можно назвать идеальным. Однако по словам продавца — это результат качественной и глубокой реставрации, в ходе которой машине вернули заводское состояние.

Всего выпустили 244 экземпляра «догонялки» КГБ: на конвейере автомобиль простоял с 1985 по 1993 год. По задумке, эта модель не должна была визуально отличаться от обычной «Волги». Главное отличие — в трансмиссии и динамике. Автомобиль оснащался автоматической коробкой передач, которую замаскировали под обычную механику — даже оставили три педали, а в моторном отсеке вместе стандартного 2,4-литрового агрегата стоят 5,5-литровый V8 мощностью 195 лошадиных сил.

Кузов «Волги» для КГБ был дополнительно усилен и оснащался местами, предназначенными для крепления спецоборудования, также в списке штатного оснащения значился гидроусилитель руля и дисковые тормоза на передней оси.

Последний раз аналогичный автомобиль выставляли на продажу в конце октября 2021 года. Тогда в Ялте нового владельца нашел требующий реставрации автомобиль, состояние его кузова и салона было куда плачевнее описанного выше экземпляра, зато машина была в заводской краске и с «родным» салоном. Несмотря на ветхое состояние, автомобиль удалось продать за три миллиона рублей.

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