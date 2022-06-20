Названы сроки возобновления производства Lada с «роботом»

«АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск автомобилей Lada с роботизированной коробкой передач и 16-клапанными моторами 21127, 21129 и 21179. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн» со ссылкой на собственные источники информации на предприятии.

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Как отмечает издание, вазовский «робот» и 16-клапанные силовые агрегаты локализованы в Тольятти, однако их выпуск требует комплектующих, которые ранее поставлялись из ФРГ и других стран. Речь идет об актуаторах, контроллерах, фазовращателях, форсунках. Поиск альтернативных поставщиков займет не менее трех месяцев.

Вместе с тем «АвтоВАЗ» пока не рассматривает возможности продолжения выпуска автомобилей с классическим «автоматом» и бесступенчатой трансмиссией (вариатором) Jatco. Это обусловлено тем, что агрегаты поставлялись из Японии, однако с недавних пор страна стала недружественной для России.

Ранее президент компании Максим Соколов заявил в кулуарах ПМЭФ, что «АвтоВАЗ» по соглашению с Renault сможет выпускать Renault Sandero и Logan под брендом Lada, однако данный вопрос необходимо будет изучить.