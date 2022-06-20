Alpina представила 355-сильный дизельный лифтбек D4 S

Фирма Alpina, которая теперь принадлежит BMW, представила дизельный лифтбек D4 S Gran Coupé. Он использует тот же шестицилиндровый двигатель, что и модели D3 S, но в разгоне с места до ста и с места до 200 километров в час уступает младшему седану — пятидверке требуется 4,8 секунды вместо 4,6. Цены на BMW Alpina D4 S Gran Coupé начинаются с 79 900 евро, что соответствует 4,7 миллиона рублей.

Фото: Alpina Alpina

Лифтбек BMW Alpina D4 S Gran Coupé технически идентичен седану и универсалу D3 S. Под капотом пятидверки стоит шестицилиндровый дизель 3.0 с двумя турбокомпрессорами и 48-вольтовым стартер-генератором, развивающий 355 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный автомат ZF с оригинальной программой управления. Привод -- полный, с калибровками Alpina.

По времени разгона до ста у D4 S Gran Coupé паритет с универсалом D3 S — 4,8 секунды. С места до второй «сотни» машина разгоняется за 19,1, и обе «трешки» здесь выигрывают: седану нужно 17,5, универсалу — 18,3 секунды.

Заявленная максимальная скорость «гран купе» составляет 270 километров в час, а расход в комбинированном цикле — 6,9 литра на 100 километров.

Штатно D4 S Gran Coupé оснащен улучшенной системой охлаждения двигателя, четырехпоршневыми тормозными суппортами, шинами Pirelli P Zero. Также у машин изменена графика приборов, руль обтянут кожей Lavalina, а центральную консоль украшает табличка с индивидуальным номером. Для отделки сидений можно использовать комбинацию алькантары и кожзама Sensatec либо натуральную кожу — от Vernasca до Merino и Lavalina.