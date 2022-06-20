С завода Ford за неделю украли машин на миллионы долларов

С одного и того же завода компании Ford в Дирборне, штат Мичиган, всего за неделю украли несколько пикапов F-150 Raptor стоимостью около миллиона долларов, а через несколько дней на фабрику совершили еще один набег, угнав еще шесть спорткаров Ford Mustang. Пока что удалось найти только 13 Рапторов и все они получили существенные повреждения. При этом задержать пока что удалось только одного грабителя, хотя их явно было минимум пять-десять человек.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Несмотря на то, что расследование проводят в открытом формате, полиция не раскрывает никаких данных о том, как продвигаются поиски других подозреваемых. Причем задержать угонщика удалось не благодаря мастерству полицейских, а скорее благодаря глупости самого преступника — он не рассчитал количество бензина в угнанном «Мустанге» и попался в руки полицейским из-за того, что у него кончилось топливо.

Вероятно, преступники смогли найти брешь в системе безопасности американского производителя, поскольку мало того, что автомобили удалось провезти мимо охраны, но это еще и не первый подобный инцидент. Чуть более полугода назад преступники угнали еще партию «Мустангов». По данным полиции, только за первую половину текущего года уже угнали 15 спорткаров.