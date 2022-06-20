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2 часа назад

Новости автомира: Китайцы сделали электрокар дешевле упрощенной Lada Granta

Motor.ru

Китайский автопроизводитель Changan выпустил на рынок «мультяшный» электрокар Lumin. Субкомпактный автомобиль длиной всего 3,3 метра предназначен исключительно для внутреннего рынка, а его стоимость в полтора раза ниже «антикризисной» версии отечественной Lada Granta. Базовое исполнение электрокара обойдется в 48 900 юаней (около 420 тысяч рублей), а топовое исполнение будет стоить 63 900 юаней (около 550 тысяч рублей). Упрощенная версия «Гранты» без подушек безопасности и ABS же начинается от 678 300 рублей.

Китайцы сделали электрокар дешевле упрощенной Lada Granta
Фото: Changan Lumin© ChanganChangan Lumin© Changan

Электрокар получил «мультяшную» внешность, что должно сделать его более привлекательным для молодой аудитории. Радиаторная решетка выполнена в форме улыбки, а круглые фары с небольшой заглушкой сверху напоминают глаза с прикрытыми веками.

В списке опций электрокара значатся две подушки безопасности и климат-контроль. Также доступны 14-дюймовые диски — самые большие в классе на домашнем рынке. Автомобиль оснащен 10,2-дюймовой мультимедийной системой и цифровой приборной панелью.

Двигатель у электрокара безальтернативный 41-сильный, но покупателям доступно на выбор три варианта емкости аккумулятора: от 12,9 до 38 киловатт-часов. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 155 до 301 километра.

Впервые о запуске нового суббренда Lumin за авторством компании Changan стало известно еще в марте текущего года. Помимо этого, компания планирует выпустить на рынок более премиальные автомобили под другим суббрендом, Bovyn.

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