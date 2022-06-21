"Серый" ввоз: в РФ появились ранее не продававшиеся в стране автомобили

В России появляются новые модели автомобилей американских, корейских и японских марок, которые прежде в стране представлены не были, выяснила «Газета.Ru». Какие новые иномарки уже стали популярны у отечественных автовладельцев, сколько они стоят, и какие препятствия стоят на пути перегона машин из-за границы, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Mitsubishi Mitsubishi

Несмотря на массовую приостановку поставок новых автомобилей и пустые дилерские центры, в России продолжают появляться новые автомобили, в том числе те, которые прежде в стране не были представлены из-за борьбы с серым ввозом на государственном уровне. За последние пару месяцев темпы частного ввоза автомобилей в Россию увеличились «с нуля до 100%», поделилась своими наблюдениями с «Газетой.Ru» автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская.

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«Chevrolet Captiva гораздо дешевле, чем любые другие сопоставимые по функционалу и размеру автомобили. В средней комплектации она обойдется в 2,3 млн рублей», – объясняет Лисовская.

Кроссовер Captiva 2021 модельного года за такую же цену «Газета.Ru» обнаружила на классифайде «Авито». Автомобиль с пробегом 20 км привезли в Подмосковье из ОАЭ. Паркетник оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 170 л.с., автоматической коробкой передач и передним приводом. В список оснащения среди прочего входят камера заднего вида и парктроники, третий ряд сидений, кожаная обивка салона, двухзонный климат-контроль и светодиодные фары.

«У дилеров либо нет таких моделей, либо они дороже. В основном дилеры не занимаются параллельным импортом, иначе бы лишились дилерской лицензии. Они могут на своей базе организовывать дополнительные компании и продавать как подержанные в шоу-румах. Просто ввозить машины и продавать без гарантии никто не будет», – отметила собеседница.

Доставить машины в РФ могут крупные организации, которые занимаются оптовой закупкой автомобилей и привозят их по договоренности с дилером, у которого в наличии почти ничего не осталось. Другой случай – перекупщик привозит машину для конкретного клиента, либо сдает дилеру в трейд-ин, или отправляется на свободный рынок, выставив объявление на «Авто.ру», объясняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

К примеру, в июне этого года на «Авто.ру» появились несколько предложений о продаже кроссовера Mitsubishi Xpander 2022 модельного года (на иллюстрации заметки) в максимальной комплектации с пробегом в несколько десятков километров. Xpander оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. в сочетании с «автоматом», а в салоне паркетника могут разместиться сразу семь человек. Причем продает Xpander официальный дилер автомобилей Geely и УАЗ в Самаре, то есть это параллельный бизнес для официала.

За новый Xpander дилер в среднем просит 2,5 млн рублей, сопоставимый кроссовер из старых партий в автосалонах стоит, как минимум, на 300-500 тыс. дороже.

Довольно много объявлений о продаже кроссовера Kia Sportage нового поколения, официальные продажи которого в России не успели начаться из-за приостановки деятельности бренда на рынке. Продавцы предлагают как совершенно новые экземпляры, так и с пробегом в несколько тысяч километров из Южной Кореи.

Большинство Sportage размещаются во Владивостоке (цены начинаются от 2,4 млн рублей), машины старого поколения из центральной России стоят дороже — цена доходит до 4 млн рублей.

Примечательно, что дальневосточные цены близки к оригинальным докризисным от производителя – в начале этого года компания Kia рекомендовала дилерам продавать Sportage минимум за 2,33 млн рублей.

Как ввозят машины

На данный момент автомобили в Россию идут посредством параллельного импорта, речь идет скорее о небольших партиях, полагает генеральный директор ГК Автодом Андрей Ольховский. Например, бюджетные модели могут быть привезены из соседних стран, куда они были ранее поставлены от РФ в рамках Таможенного союза. Модели премиальной или люксовой линейки везут в Россию из ОАЭ.

«В текущей ситуации параллельный импорт в некоторой мере снизит напряженность на автомобильном рынке. Доставка будет осуществляться посредниками. С учетом более сложных логистических цепочек через страны Азии и СНГ, это повысит конечную стоимость не только для покупателей, но и для дилеров», – говорит Ольховский.

Новые автомобили, ввезенные по «серой» схеме, лишены гарантии производителя, напоминает собеседник. Дилеры просто включат гарантию в стоимость машины, либо предложат клиентам приобретать авто без гарантийного обслуживания.

Привезти в Россию можно любой автомобиль, но это очень сложно – к примеру, немецкие дилеры или аукционы просто не принимают платежи из России, хотя у «Тинькофф» и «Райффайзенбанка» есть доступ к валютным переводам, объясняет Бургазлиев.

«Вторая проблема — каждый таможенный пост диктует ограничения по-своему. В силу этих особенностей в мае и начале июне снизился спрос на подержанные машины», – полагает эксперт.

Самый высокий спрос на автомобили для ввоза в Россию – модели премиум-сегмента в возрасте от 3 до 5 лет. Среди новых машин также преобладает премиум-сегмент, транспортные средства доставляют из ОАЭ и Турции, говорит собеседник.

«Ключевая проблема заключается в перечислении денег. С Японией и Кореей таких проблем меньше, с Ближним Востоком и Турцией их нет вообще. Самая популярная схема сейчас – открытие счета в Грузии на физлицо или в Турции на другого человека — поручение ему приобрести машину одновременно со сделкой купли-продажи.



Риск в том, что в определенный момент времени у вас не будет ни денег, ни машин», – предупреждает Бургазлиев.

Информации по завозу автомобилей официальными дилерами через параллельный импорт сейчас нет, заявили «Газете.Ru» в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Подробности каких-либо новых схем поставок автомобилей и комплектующих неизвестны, объяснил в беседе с изданием заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

Официально – только «китайцы»

В ближайшие несколько месяцев в России появится, как минимум, пять новых кроссоверов из Китая, отметили представители ГК «АвтоСпецЦентр».

К примеру, уже объявлен предзаказ на вседорожник Haval Dargo, который представили в Москве в июне. Кроссовер Geely Monjaro появится в дилерских центрах марки в августе 2022 года.

Еще один бренд из КНР, Chery, анонсировал появление в России новой марки под названием Omoda. Под ней будут продавать кроссовер C5, который прежде именовался как Chery Omoda 5. Также компания готовится к продажам компактного SUV Tiggo 4 Pro.