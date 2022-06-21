Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
35 минут назад

Новости автомира: в России может резко подорожать газовое топливо для автомобилей

Южный автомобиль

В России может серьезно подорожать газомоторное топливо для автомобилей. Об этом сообщил портал «Автовзгляд».

В России может резко подорожать газовое топливо для автомобилей
Фото: ТАССТАСС

Так, на Петербургском международном экономическом форуме помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что существующие акцизы, которые применяются к бензину и дизельному топливу, необходимо распространить и на автомобильный газ. Сейчас в цене литра бензина и дизтоплива в России порядка 20% составляет акцизный налог.

В стране газомоторное топливо становится более популярным, особенно среди владельцев бюджетных автомобилей. Автомобили в России заправляют газам метан, пропан и бутан. Стоимость этих газов для автовладельцев может увеличиться, если будет введен дополнительный акцизный сбор.

Автоновости,Игорь Левитин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители