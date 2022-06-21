В России может резко подорожать газовое топливо для автомобилей

В России может серьезно подорожать газомоторное топливо для автомобилей. Об этом сообщил портал «Автовзгляд».

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Так, на Петербургском международном экономическом форуме помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что существующие акцизы, которые применяются к бензину и дизельному топливу, необходимо распространить и на автомобильный газ. Сейчас в цене литра бензина и дизтоплива в России порядка 20% составляет акцизный налог.