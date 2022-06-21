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17 минут назад

Самый дорогой в мире автомобильный номер оценили в 24 миллиона долларов

Motor.ruиещё 1

В США выставили на продажу самый дорогой регистрационный автомобильный знак: он состоит из двух литер MM, и на нем указана принадлежность к штату Калифорния. По словам продавца, который не собирается снижать стоимость, табличка идеально подчеркнет фирменный стиль роскошных моделей производства Mercedes-Maybach. Уникальный автомобильный номер владелец оценил в 24,3 миллиона долларов (примерно 1,3 миллиарда рублей по текущему курсу).

В США выставили на продажу самый дорогой автомобильный номер
Фото: motor.rumotor.ru

Предыдущий самый дорогой автомобильный знак, состоящий из единственной цифры 1, продали на аукционе в Арабских Эмиратах за 14 миллионов долларов. Владельцем «красивой» таблички в 2008 году стал бизнесмен из ОАЭ Саид Абдул Гаффар Кури. В случае успешной сделки калифорнийский госномер может увеличить эту сумму практически в два раза.

По словам главы компании The Plate Broker Майкла Модеки, который занимается продажей эксклюзивных номеров, две литеры MM идеально подойдут для установки знака на автомобилях Mercedes-Maybach. Поэтому именно владельцев этих автомобилей специалист рассматривает в качестве потенциальных покупателей.

Однако до сих пор продавец не нашел ни одного клиента, готового потратить на покупку регистрационного знака столь внушительную сумму.

В конце апреля с молотка ушел еще один «красивый» автомобильный номер. В рамках благотворительного аукциона в Дубае за табличку АА8 заплатили 9,5 миллиона долларов.

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