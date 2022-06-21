Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Suzuki выпустила крошечный автомобиль в стиле ретро

Motor.ru

Компания Suzuki представила кей-кар Alto Lapin LC, внешне подражающий классической модели Fronte 360. Он основан на обычном Alto Lapin, от которого отличается только дизайном передней части кузова и декором салона, а стоит от 1 409 100 до 1 646 700 иен, что по сегодняшнему курсу составляет 577 600–675 000 рублей.

Suzuki выпустила крошечный ретро-автомобиль
Фото: Motor.ruMotor.ru

Suzuki Alto Lapin LC — это производная модели Alto Lapin третьего поколения, которая должна напоминать классический Fronte 360 из 60—70-х годов прошлого столетия. Для этого кей-кару заменили решетку радиатора, добавили больше хрома и пересмотрели гамму цветов кузова. На выбор доступны винтажные оттенки вроде нежно-зеленого, пастельно-розового, бежевого, коричневого и синего, плюс можно заказать двухцветный вариант с белой либо коричневой крышей.

Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru
Motor.ru

Интерьер — стандартный, хотя отделка и отличается от обычного Alto Lapin. Сиденья кей-кара обиты тканью в клетку и синтетической кожей, есть медиасистема с семидюймовым дисплеем и климат-контроль. На крошечном экране под спидометром при запуске двигателя можно увидеть анимированного кролика — именно так переводится название модели Lapin с французского.

В движение Alto Lapin LC приводит трехцилиндровый мотор объемом 660 кубических сантиметров, развивающий 60 лошадиных сил. Коробка — вариатор. Машина предлагается с передним или полным приводом по цене от 1 409 100 до 1 646 700 иен, что соответствует 577 600–675 000 рублей.

Тягач-трансформер размером с «Оку»

Автоновости,Suzuki Alto,Suzuki,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители