Suzuki выпустила крошечный ретро-автомобиль

Компания Suzuki представила кей-кар Alto Lapin LC, внешне подражающий классической модели Fronte 360. Он основан на обычном Alto Lapin, от которого отличается только дизайном передней части кузова и декором салона, а стоит от 1 409 100 до 1 646 700 иен, что по сегодняшнему курсу составляет 577 600–675 000 рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Suzuki Alto Lapin LC — это производная модели Alto Lapin третьего поколения, которая должна напоминать классический Fronte 360 из 60—70-х годов прошлого столетия. Для этого кей-кару заменили решетку радиатора, добавили больше хрома и пересмотрели гамму цветов кузова. На выбор доступны винтажные оттенки вроде нежно-зеленого, пастельно-розового, бежевого, коричневого и синего, плюс можно заказать двухцветный вариант с белой либо коричневой крышей.

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Интерьер — стандартный, хотя отделка и отличается от обычного Alto Lapin. Сиденья кей-кара обиты тканью в клетку и синтетической кожей, есть медиасистема с семидюймовым дисплеем и климат-контроль. На крошечном экране под спидометром при запуске двигателя можно увидеть анимированного кролика — именно так переводится название модели Lapin с французского.