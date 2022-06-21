Россиянам захотели увеличить сумму субсидии на покупку авто

Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить сумму субсидии на приобретение автомобилей. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.

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В обращении законодатель отметил, что в соответствии с программами кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» граждане, имеющие на иждивении минимум одного несовершеннолетнего либо впервые приобретающие личное транспортное средство, могут рассчитывать на получение государственной субсидии.

Для жителей Дальнего Востока размер субсидии составляет 25% от стоимости нового автомобиля, 10% — для остальных регионов.

В то же время одним из условий получения субсидии является то, что стоимость приобретаемого автомобиля составляет не более 1,5 млн рублей.

При этом депутат добавил, что с учётом текущей ситуации на авторынке, в том числе из-за резкого повышения цен, соблюсти данное условие сегодня не могут многие покупатели даже малобюджетных транспортных средств.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность изменения условий предоставления субсидий на приобретение автотранспортного средства по вышеуказанным программам, а именно увеличить стоимость транспортных средств, подпадающих под субсидирование, с 1,5 млн до 3 млн рублей», — говорится в тексте обращение.

Данное изменение позволит гражданам приобретать с государственной поддержкой автомобили, имеющие более высокие показатели комфорта и безопасности, что немаловажно для семей с детьми, отметил парламентарий.