В Москве начали выдавать автомобильные номера новой серии

С 2017 года автовладельцам, регистрирующим автомобили в Москве, выдавали госномера серии 997. Теперь же в оборот пустили новую серию 977, выяснил Autonews. Дело в том, что количество номеров в каждом из кодов региона не может превышать определенное количество вариантов буквенно-цифровых сочетаний, и из всего алфавита можно использовать только 12 букв. Так что рано или поздно номера одной серии заканчиваются — в случае с Москвой это заняло пять лет.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

О том, что в течение 2022 года в Москве начнут выдавать автомобильные номера новой серии, стало известно еще в декабре 2021-го. Тогда сообщалось, что Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ и ООО «ЗНАК» заключили договор на поставку очередной партии государственных регистрационных знаков. Код 977 стал для Москвы десятым, что является рекордом среди всех регионов.

Некоторое время серия 977 будет выдаваться параллельно с остатками 799 и 797. В конце прошлого года СМИ выяснили, что выдача номеров с 977 кодом начнется с серий В-, E-, K-, M-, H-, O-, P,- C-, T-, Y-, X---АА, то есть вторая определяющая буква сохранится, но номера А---АА977 распечатаны не будут.