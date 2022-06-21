Водитель разогнался до 215 км/час, спасаясь от угонщиков

Водителя арестовали за рекордное превышение скорости в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает News24.

Инцидент произошел на шоссе N1 в провинции Гаутенг. Мужчина разогнал свой внедорожник Mercedes-Benz G63 до 215 км/час, в то время, как максимально допустимая скорость на трассе составляет 120 км/час.

Полиция остановила водителя и препроводила в участок, где он рассказал, что за ним гнались угонщики, поэтому ему пришлось серьезно превысить скорость. Однако стражи порядка предполагают, что мужчина придумал эту историю, чтобы оправдать свое поведение на дороге.