Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
3 часа назад

Новости автомира: в ЮАР водитель разогнался до 215 км/час, уходя от угонщиков

Газета.Ru

Водителя арестовали за рекордное превышение скорости в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает News24.

Водитель разогнался до 215 км/час, спасаясь от угонщиков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел на шоссе N1 в провинции Гаутенг. Мужчина разогнал свой внедорожник Mercedes-Benz G63 до 215 км/час, в то время, как максимально допустимая скорость на трассе составляет 120 км/час.

Полиция остановила водителя и препроводила в участок, где он рассказал, что за ним гнались угонщики, поэтому ему пришлось серьезно превысить скорость. Однако стражи порядка предполагают, что мужчина придумал эту историю, чтобы оправдать свое поведение на дороге.

Автоновости,Mercedes-Benz,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители