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2 часа назад

Стало известно, готовы ли россияне купить новый «Москвич»

Motor.ru

Менее трети жителей России готовы рассмотреть к покупке возрожденный «Москвич», производство которого должно стартовать до конца нынешнего года на бывшем заводе «Рено Россия» в Москве. Опрос «Авито Авто» показал, что желающих — 28 процентов. Посмотреть на качество нового «Москвича» перед возможной покупкой планируют 42 процента респондентов, а еще 16 категорически не хотят приобретать такой автомобиль.

Стало известно, готовы ли россияне купить новый «Москвич»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Большинство из тех, кто уже сейчас допускает возможность покупки «Москвича», оказались молодыми людьми в возрасте до 24 лет. При этом на втором месте по интересу к бренду — россияне в возрасте от 55 до 64 лет.

Всего в опросе «Авито Авто» поучаствовали более шести тысяч автомобилистов из различных регионов России. Отмечается, что большинство из них высказались положительно о возрождении исторического бренда.

Cледом за «Москвичом» могут возродить «Жигули»

«Москвичи» планируется выпускать на мощностях экс-завода «Рено Россия», который перешел на баланс Москвы после ухода из страны Renault в середине мая. В июне предприятие официально переименовали в АО «Московский автомобильный завод «Москвич», а его главой назначен замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.

Сообщалось, что новый «Москвич» будет создаваться в партнерстве с КамАЗом. Также идут переговоры о сотрудничестве с некими китайскими компаниями. На прошлой неделе в Минпромторге подтвердили, что «Москвич» поставят на конвейер до конца 2022 года: первой свет увидит модель с двигателем внутреннего сгорания и доступным ценником, а позже к ней могут присоединиться гибрид и электрокар.

В мае пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что у президента тоже может возникнуть желание купить себе «Москвич». Но есть одно условие — это должен быть «хороший автомобиль».

Что стало с автозаводами Российской империи и СССР

Автоновости,Дмитрий Пронин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минпромторг,
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