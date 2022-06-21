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36 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» выпустил новую версию упрощенной Lada Granta

Газета.Ru

Российский автозавод «АвтоВАЗ начал выпуск автомобилей Lada Granta в упрощенной комплектации Classic'22 для медучреждений России. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd News.

«АвтоВАЗ» выпустил новую версию упрощенной Lada Granta
Фото: LadaLada

«АвтоВАЗ» приступил к выполнению госзаказа на поставку автомобилей Lada Granta Classic'22 для нужд медицинских учреждений России. На площадке отгрузки завода сегодня начали формировать так называемые «карты» с большим количеством готовых к отправке заказчикам автомобилей», — говорится в сообщении.

На такие автомобили нанесены соответствующие медицинские символы и логотипы. Все машины окрашены белой эмалью. Точный объем поставки не уточняется.

Модель Lada Granta в упрощенной комплектации Classic'22 встала на конвейер 16 июня. У таких машин отсутствуют антиблокировочная система тормозов (ABS), подушка безопасности для водителя, система курсовой устойчивости (ESP), «ЭРА-ГЛОНАСС», преднатяжители ремней безопасности и иммобилайзер. Цена седана в такой комплектации стартует от 658,3 тыс. руб.

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