«АвтоВАЗ» выпустил новую версию упрощенной Lada Granta

«АвтоВАЗ» приступил к выполнению госзаказа на поставку автомобилей Lada Granta Classic'22 для нужд медицинских учреждений России. На площадке отгрузки завода сегодня начали формировать так называемые «карты» с большим количеством готовых к отправке заказчикам автомобилей», — говорится в сообщении.