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1 час назад

Новости автомира: Электрокары Tesla запретили в городе, где пройдет секретная встреча китайских властей

Motor.ru

Китайские власти запретили электрокарам Tesla въезжать в город Бэйдайхэ, сообщает Reuters со ссылкой на источники в местной полиции. Прибрежный город в провинции Хэбэй закроют для «батарейных» иномарок на два месяца с 1 июля — в это время там пройдет плановое секретное заседание руководства партии. В Сети уже начали появляться видеоролики с электрокарами, которые полицейские увозят подальше от временно запретных мест.

Китайские власти запретили электрокарам Tesla въезжать в город Бэйдайхэ
Фото: Motor.ruMotor.ru

Причины запрета на Tesla источник не озвучил, отметив лишь, что решение связано с «государственными делами». Точные даты заседания руководства правящей партии Китая традиционно не объявляются, однако обычно оно проходит летом в Бэйдайхэ, находящемся неподалеку от Пекина.

В начале июня автомобилям Tesla запретили движение по некоторым улицам города Чэнду на юго-западе Китая. Тогда ограничения связали с визитом в столицу провинции Сычуань президента КНР Си Цзиньпина.

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Ранее электрокары Tesla, оснащенные широким набором камер и сенсоров, заподозрили в шпионаже и создании угрозы национальной безопасности. В прошлом году власти Китайской народной республики запретили американским электрокарам въезд на территорию военных баз, а чиновников попросили пересесть на другие автомобили.

Глава Tesla Илон Маск заверил, что ни о каком шпионаже не может идти и речи. По его словам, если компания не будет сохранять конфиденциальность любой информации, она вскоре будет закрыта.

Китай — мировой лидер по продажам электрокаров и важный рынок для Tesla. Кроме этого, на заводе Tesla в Шанхае было собрано около половины из 936 тысяч электромобилей, которые американский производитель поставил по всему миру в 2021 году.

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