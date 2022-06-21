Фото дня: Rolls-Royce превратили в постапокалиптический шестиколёсный внедорожник

В сообществе Awesome Car Mods на сайте Reddit опубликовали несколько фотографий, на которых продемонстрировали шестиколесный модифицированный внедорожник, построенный на базе Rolls-Royce Phantom. В ходе доработок роскошный британский лимузин превратили в «суровую» машину, которая идеально впишется в постапокалиптический мир. За исключением установки третьей оси, про технические модификации необычного автомобиля ничего не известно.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Судя по номерным знакам, постапокалиптический Phantom поставили на учёт в Люксембурге. Внедорожный лимузин получил удлинённый кузов за счёт установки третьей оси.

Передаётся ли на неё тяга, автор снимков не раскрыл. Модифицированый автомобиль окрасили в чёрный матовый цвет, который сочетается с головной оптикой и противотуманками, затянутыми в желтую пленку.

Motor.ru

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На крыше «Фантома» тюнеры установили дополнительную светодиодную люстру аналогичного желтого оттенка, а также экспедиционный багажник. Кроме того, в передней и задней частях внедорожника появились силовые бампера, а заводские покрышки лимузина специалисты заменили на грязевые шины спортивного профиля.