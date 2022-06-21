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1 час назад

Новости автомира: Rolls-Royce Phantom превратили в постапокалиптический шестиколёсный внедорожник

Motor.ru

В сообществе Awesome Car Mods на сайте Reddit опубликовали несколько фотографий, на которых продемонстрировали шестиколесный модифицированный внедорожник, построенный на базе Rolls-Royce Phantom. В ходе доработок роскошный британский лимузин превратили в «суровую» машину, которая идеально впишется в постапокалиптический мир. За исключением установки третьей оси, про технические модификации необычного автомобиля ничего не известно.

Фото дня: Rolls-Royce превратили в постапокалиптический шестиколёсный внедорожник
Фото: Motor.ruMotor.ru

Судя по номерным знакам, постапокалиптический Phantom поставили на учёт в Люксембурге. Внедорожный лимузин получил удлинённый кузов за счёт установки третьей оси.

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Передаётся ли на неё тяга, автор снимков не раскрыл. Модифицированый автомобиль окрасили в чёрный матовый цвет, который сочетается с головной оптикой и противотуманками, затянутыми в желтую пленку.

Motor.ru
Motor.ru

На крыше «Фантома» тюнеры установили дополнительную светодиодную люстру аналогичного желтого оттенка, а также экспедиционный багажник. Кроме того, в передней и задней частях внедорожника появились силовые бампера, а заводские покрышки лимузина специалисты заменили на грязевые шины спортивного профиля.

В начале февраля в России появился в продаже бронированный Rolls-Royce Phantom Long образца 2007 года. За лимузин, способный выдержать обстрел из автомата «Калашникова», продавец запросил почти 50 миллионов рублей.

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