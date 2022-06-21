BMW показала гоночный M4

Фирма BMW представила новый вариант купе M4 под индексом GT4. Спорткар предназначается исключительно для гоночного трека.

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Для модели предусмотрен гоночный салон, аэродинамика, более мощный двигатель и переработанное шасси. Стоимость авто составляет 187 000 евро (193 000 долл.). Это в два раза дороже гражданского образца BMW M4 в исполнении Competition. Новый спорткар начнут продавать в октябре текущего года.

M4 GT4 похвастается новыми аэродинамическими деталями, регулируемым передним сплиттером, капотом с воздухозаборниками, развитым регулируемым задним антикрылом. Элементы выполнили из облегчённых надёжных материалов.

Салон оснастили водительским «ковшом» фирмы Recaro, гоночным удобным штурвалом, новым современным «цифровым кокпитом» M Track Cockpit. Многими функциями BMW можно управлять с салонных дисплеев.

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Для интерьера купе предусмотрен каркас безопасности. Авто комплектуется кондиционером и обогревом ветрового стекла. Подвеска наделена амортизаторами KW, пружинами H&R, многоступенчатой регулировкой жёсткости и настраиваемыми стабилизаторами поперечной устойчивости.

BMW M4 в исполнении GT4 комплектуется традиционной рядной трёхлитровой «шестёркой». Мотор перенастроили для использования в гоночных условиях, он генерирует 550 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 650 Нм. Вместе с двигателем функционирует семиступенчатый «автомат» ZF. Ещё стоит отметить дополненный дифференциал повышенного трения, а также оптимизированный карданный вал.

Динамические характеристики современного спорткара держат в секрете. При этом гражданский вариант M4 CSL, получивший аналогичную силовую установку и восьмиступенчатую КПП, способен ускоряться до первой сотни за 3,7 сек.