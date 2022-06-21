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1 час назад

Новости автомира: Компания BMW показала трековое купе M4 GT4 за 193 тысячи долларов

Car.ru

Фирма BMW представила новый вариант купе M4 под индексом GT4. Спорткар предназначается исключительно для гоночного трека.

BMW показала гоночный M4
Фото: Car.ruCar.ru

Для модели предусмотрен гоночный салон, аэродинамика, более мощный двигатель и переработанное шасси. Стоимость авто составляет 187 000 евро (193 000 долл.). Это в два раза дороже гражданского образца BMW M4 в исполнении Competition. Новый спорткар начнут продавать в октябре текущего года.

M4 GT4 похвастается новыми аэродинамическими деталями, регулируемым передним сплиттером, капотом с воздухозаборниками, развитым регулируемым задним антикрылом. Элементы выполнили из облегчённых надёжных материалов.

Салон оснастили водительским «ковшом» фирмы Recaro, гоночным удобным штурвалом, новым современным «цифровым кокпитом» M Track Cockpit. Многими функциями BMW можно управлять с салонных дисплеев.

Car.ru

Для интерьера купе предусмотрен каркас безопасности. Авто комплектуется кондиционером и обогревом ветрового стекла. Подвеска наделена амортизаторами KW, пружинами H&R, многоступенчатой регулировкой жёсткости и настраиваемыми стабилизаторами поперечной устойчивости.

BMW M4 в исполнении GT4 комплектуется традиционной рядной трёхлитровой «шестёркой». Мотор перенастроили для использования в гоночных условиях, он генерирует 550 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 650 Нм. Вместе с двигателем функционирует семиступенчатый «автомат» ZF. Ещё стоит отметить дополненный дифференциал повышенного трения, а также оптимизированный карданный вал.

Динамические характеристики современного спорткара держат в секрете. При этом гражданский вариант M4 CSL, получивший аналогичную силовую установку и восьмиступенчатую КПП, способен ускоряться до первой сотни за 3,7 сек.

К поставкам гоночного образца M4 приступят в начале сезона следующего года. По заявлению разработчиков, купе омологировали для применения в любых мировых автогонках серии GT4.

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