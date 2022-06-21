Новую Lada Vesta начнут выпускать только после запуска старой

АвтоВАЗ сначала возобновит выпуск нынешней генерации Lada Vesta, а уже потом наладит сборку нового поколения своего бестселлера. Об этом сообщает "Лада.Онлайн" со ссылкой на источник, приближенный к заводу.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производство новой Lada Vesta планируется возобновить в начале 2023 года. Сейчас компания собирает только упрощенные Lada Granta. В июле планируется наладить выпуск семейства Lada Niva. Потом уже бросить все силы на Largus и Vesta.

Премьера новой Lada Vesta и торжественная церемония запуска серийного производства состоялись 22 февраля 2022 года. До сих пор АвтоВАЗ не рассекретил интерьер модели, но получить представление о различных его исполнениях можно из патентных изображений и "шпионских" видео.