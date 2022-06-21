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1 час назад

Новости автомира: новую Lada Vesta начнут выпускать только после запуска старой

Российская Газета

АвтоВАЗ сначала возобновит выпуск нынешней генерации Lada Vesta, а уже потом наладит сборку нового поколения своего бестселлера. Об этом сообщает "Лада.Онлайн" со ссылкой на источник, приближенный к заводу.

Новую Lada Vesta начнут выпускать только после запуска старой
Фото: Юрий Зубко/ РГЮрий Зубко/ РГ

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что производство новой Lada Vesta планируется возобновить в начале 2023 года. Сейчас компания собирает только упрощенные Lada Granta. В июле планируется наладить выпуск семейства Lada Niva. Потом уже бросить все силы на Largus и Vesta.

Премьера новой Lada Vesta и торжественная церемония запуска серийного производства состоялись 22 февраля 2022 года. До сих пор АвтоВАЗ не рассекретил интерьер модели, но получить представление о различных его исполнениях можно из патентных изображений и "шпионских" видео.

Накануне стало известно, что АвтоВАЗ вернет на рынок Lada с "роботом" и 16-клапанным мотором.

Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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