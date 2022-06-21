АвтоВАЗ снизил цены на LADA для одной категории граждан

Профсоюзная организация «АвтоВАЗа» сообщила, сколько стоят автомобили LADA для сотрудников АО «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ. Так, модели Vesta и XRay они могут приобрести со скидкой в 7% от «прайса», а Granta, Largus, Niva Travel и Niva Legend – со скидкой в 10% от рекомендованных розничных цен, передают «Автоновости дня».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Цена LADA Largus по льготной корпоративной программе начинается от 1 066 050 рублей, а за цвет «металлик» будет необходимо доплатить еще 7200 рублей. Для сравнения: рекомендованная розничная цена на Largus стартует от 1 235 900 рублей, соответственно, выгода для сотрудников - более 100-150 тысяч рублей.

Льготные цены на LADA Vesta седан начинаются от 1 069 965 рублей, на LADA Vesta седан — от 1 069 965 рублей, на LADA Vesta SW — от 1 148 085 рублей, на LADA Niva Legend — от 727 650 рублей, на LADA Niva Travel — от 941 850 рублей, на LADA Granta седан — от 608 310 рублей, на LADA Granta лифтбек — от 626 310 рублей, на LADA Granta хэтчбек — от 682 290 рублей, на LADA Granta универсал — от 632 610 рублей.

За цвет «металлик» для LADA Granta и Niva с учетом скидки будет нужно доплатить еще 5400 рублей, а для Vesta и XRay — 7440 рублей.

Чуть дороже остальных стоит цвет «Аурум» — он доступен только для универсала Granta Cross. За него будет необходимо доплатить 8100 рублей.

На автомобили LADA, которые реализуются в рамках льготной программы для сотрудников, набор автомобилиста и набор аксессуаров устанавливаются только по желанию клиента. Следовательно, вышеуказанные цены не включают данные опции.