На трассе М-11 создают инфраструктуру для беспилотников

Инфраструктура для эксперимента с беспилотными автомобилями на участке трассы М-11 «Нева» будет готова к 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации «Автодор» Вячеслава Петушенко. К концу следующего года инфраструктура на трассе позволит приступить к тестовым заездам автомобилей без водителя. Если они окажутся успешными, по «Неве» запустят беспилотные грузоперевозки — это станет первым этапом госпроекта «Беспилотные логистические коридоры».

Фото: ТАСС/Петр Ковалев ТАСС/Петр Ковалев

«Мы готовимся к 2023 году, мы планируем эту работу, мы сейчас проектируем, и главная задача у нас — это создание инфраструктуры. К исходу 2023 года инфраструктуру для движения беспилотников на трассе М-11 сделаем», — сказал Петушенко.

В прошлом году Минтранс сообщал, что беспилотные автомобили по трассе М-11 «Нева» пустят в третьем квартале 2023 года. Однако эксперимент на некоторых участках собирались запустить раньше — уже в нынешнем году, но при условии введения соответствующего правового режима, а также наличии автомобилей для тестов. Отмечалось также, что цена проекта может быть скорректирована.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» — часть стратегических инициатив Минтранса России. По прогнозам властей, к 2030 году беспилотники позволят увеличить скорость грузоперевозок на четверть, снизив себестоимость более чем на 10 процентов.