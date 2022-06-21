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36 минут назад

Новости автомира: на трассе М-11 создают инфраструктуру для беспилотных автомобилей

Motor.ru

Инфраструктура для эксперимента с беспилотными автомобилями на участке трассы М-11 «Нева» будет готова к 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации «Автодор» Вячеслава Петушенко. К концу следующего года инфраструктура на трассе позволит приступить к тестовым заездам автомобилей без водителя. Если они окажутся успешными, по «Неве» запустят беспилотные грузоперевозки — это станет первым этапом госпроекта «Беспилотные логистические коридоры».

На трассе М-11 создают инфраструктуру для беспилотников
Фото: ТАСС/Петр КовалевТАСС/Петр Ковалев

«Мы готовимся к 2023 году, мы планируем эту работу, мы сейчас проектируем, и главная задача у нас — это создание инфраструктуры. К исходу 2023 года инфраструктуру для движения беспилотников на трассе М-11 сделаем», — сказал Петушенко.

В прошлом году Минтранс сообщал, что беспилотные автомобили по трассе М-11 «Нева» пустят в третьем квартале 2023 года. Однако эксперимент на некоторых участках собирались запустить раньше — уже в нынешнем году, но при условии введения соответствующего правового режима, а также наличии автомобилей для тестов. Отмечалось также, что цена проекта может быть скорректирована.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» — часть стратегических инициатив Минтранса России. По прогнозам властей, к 2030 году беспилотники позволят увеличить скорость грузоперевозок на четверть, снизив себестоимость более чем на 10 процентов.

Первая междугородняя перевозка груза беспилотником состоялась в России в 2020 году: тогда «ГАЗель» доставила из Владимира в Москву около тонны овощей, преодолев в автономном режиме более 240 километров. На протяжении всего маршрута за работой систем и дорогой следил инженер, который находился за рулем.

Автоновости,Вячеслав Петушенко,Минтранс РФ,Автодор,
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