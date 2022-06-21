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33 минуты назад

Новости автомира: названы цены на автомобили Lada для работников АвтоВАЗа

Южный автомобиль

Паблик Avtograd News назвал стоимость автомобилей Lada для сотрудников АвтоВАЗа. Так, рабочие завода могут приобрести модели Lada Vesta и Lada Xray в рамках льготной программы со скидкой в 7% от рекомендованной розничной цены. На остальной модельный ряд Lada для работников АвтоВАЗа применяется скидка по льготной программе в размере 10% от рекомендованной розничной цены.

Названы цены на автомобили Lada для работников АвтоВАЗа
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСССергей Мальгавко / ТАСС

При этом рабочим придется доплачивать за металлизированную окраску автомобилей от 6 000 до 11 000 рублей в зависимости от цвета и модели. Так, самая дешевая Lada Granta в кузове седан для сотрудников завода обойдется в 608 310 рублей. Самая дешевая Lada Niva Legend — 727 650 рублей, Lada Niva Travel — 941 850 рублей, Lada Largus — 1 079 550 рублей, Lada Vesta — 1 041 135 рублей. Для сравнения сейчас самая дешевая Lada Granta по рекомендованной розничной цене стоит 678 300 рублей, то есть почти на 70 000 рублей дороже, чем для сотрудников завода.

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