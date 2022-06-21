Автоблогер назвала марки поставляемых по «серой» схеме в РФ машин

За последние два месяца темпы параллельного импорта автомобилей в Россию существенно увеличились, сообщила «Газете.Ru» автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская. Она назвала автомобили, которые чаще всего поставляются в Россию, благодаря легализации «серого» ввоза.

Фото: Toyota Toyota

«Жители России регулярно заказывают из-за рубежа Toyota Land Cruiser 300, Toyota LC Prado, Mitsubishi Pajero Sport, а также кроссовер Chevrolet Captiva который гораздо дешевле, чем любые другие сопоставимые по функционалу и размеру автомобили. В средней комплектации он обойдется в 2,3 млн рублей», – пояснила Елена Лисовская.

По ее словам, у официальных российских дилеров таких моделей нет, а параллельным импортом автосалоны в основном не занимаются, иначе могут лишиться дилерской лицензии. Между тем, дилер может организовать на своей базе дополнительные фирмы и продавать ввезенные машины как подержанные в шоу-румах.

Доставкой автомобилей в Россию занимаются крупные организации, которые закупают машины оптом, а затем перепродают их. Другой случай – перекупщик привозит машину для конкретного клиента, либо сдает дилеру в трейд-ин, или публикует объявление на «Авто.ру».