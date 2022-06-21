Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
33 минуты назад

Новости автомира: автор блога «Лиса рулит» назвала марки автомобилей, которые начали поставлять по «серой» схеме

Газета.Ru

За последние два месяца темпы параллельного импорта автомобилей в Россию существенно увеличились, сообщила «Газете.Ru» автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская. Она назвала автомобили, которые чаще всего поставляются в Россию, благодаря легализации «серого» ввоза.

Автоблогер назвала марки поставляемых по «серой» схеме в РФ машин
Фото: ToyotaToyota

«Жители России регулярно заказывают из-за рубежа Toyota Land Cruiser 300, Toyota LC Prado, Mitsubishi Pajero Sport, а также кроссовер Chevrolet Captiva который гораздо дешевле, чем любые другие сопоставимые по функционалу и размеру автомобили. В средней комплектации он обойдется в 2,3 млн рублей», – пояснила Елена Лисовская.

По ее словам, у официальных российских дилеров таких моделей нет, а параллельным импортом автосалоны в основном не занимаются, иначе могут лишиться дилерской лицензии. Между тем, дилер может организовать на своей базе дополнительные фирмы и продавать ввезенные машины как подержанные в шоу-румах.

Доставкой автомобилей в Россию занимаются крупные организации, которые закупают машины оптом, а затем перепродают их. Другой случай – перекупщик привозит машину для конкретного клиента, либо сдает дилеру в трейд-ин, или публикует объявление на «Авто.ру».

На сегодняшний день, самый высокий спрос на автомобили для ввоза в Россию – премиальные модели в возрасте от 3 до 5 лет. При этом в основном машины доставляют из ОАЭ и Турции.

Автоновости,Chevrolet Captiva,Mitsubishi Pajero Sport,Mitsubishi Pajero,Toyota Land Cruiser,Chevrolet,Toyota,Mitsubishi,Елена Лисовская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители