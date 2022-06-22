На «Москвиче» хотят выпускать до 300 тысяч машин в год

Производственная мощность завода «Москвич» — бывшего «Рено Россия» — может достигнуть 300 тысяч автомобилей ежегодно. Об этом сообщил журналистам в рамках ПМЭФ глава КамАЗа Сергей Когогин. По его словам, для налаживания сборки возрожденных «Москвичей» в столице уже активно ищут иностранного партнера, и КамАЗ принимает в участие переговорах. Потенциальный партнер пока не называется, но ранее в Минпромторге упоминали некую китайскую компанию.

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Если условия в отрасли останутся прежними, завод «Москвич» при помощи партнера сможет наладить производство до 300 тысяч легковых автомобилей в год на уже имеющихся мощностях, сказал Когогин.

При этом сам КамАЗ самостоятельно не будет производить «легковушки», за исключением электромобилей. У компании уже есть такая разработка — компактный смарт-кроссовер «Кама», прототип которого был представлен в конце 2020 года. По словам Когогина, команда «Камы» вернется к работе над электрокаром, как только ситуация стабилизируется. Ранее сообщалось, что он может выйти на российский рынок в 2024-2025 годах.