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18 минут назад

Новости автомира: в Китае запретили автомобили Tesla на два месяца. Власти опасаются шпионажа

Российская Газета

С 1 июля 2022 года в Бэйдайхэ, Китай, на два месяца запрещена эксплуатация автомобилей марки Tesla. Об этом агентству Reuters сообщил представитель местной полиции. Официально о каких-либо ограничениях для электрокаров компании Илона Маска не объявлялось, но ожидается, что о них заявят уже в ближайшее время.

В Китае на два месяца запретили эксплуатацию автомобилей Tesla
Фото:  David Zalubowski/ТАСС David Zalubowski/ТАСС

В соцсетях появляются видеоролики, в которых полицейские сопровождают "Теслы" за пределы определённых районов в Китае. Предполагается, что это связано с принятием повышенных мер информационной безопасности в рамках предстоящего съезда партии КНР в курортном городе Байдайхэ, на котором лидеры страны обсуждают повестки дня и грядущие изменения в кадровой, экономической, геополитической жизни страны.

Аналогичные сообщения о запрете Tesla появились во время визита генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина в начале июня в Чэнду.

В прошлом году власти Китая ввели запрет на нахождение на режимных объектах электрокаров Tesla. Американские автомобили оснащены камерами, которые, как предполагают китайцы, могут быть применены в шпионских целях.

Автоновости,Tesla,Цзиньпин Си,
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