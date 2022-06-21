В Китае на два месяца запретили эксплуатацию автомобилей Tesla

С 1 июля 2022 года в Бэйдайхэ, Китай, на два месяца запрещена эксплуатация автомобилей марки Tesla. Об этом агентству Reuters сообщил представитель местной полиции. Официально о каких-либо ограничениях для электрокаров компании Илона Маска не объявлялось, но ожидается, что о них заявят уже в ближайшее время.
В соцсетях появляются видеоролики, в которых полицейские сопровождают "Теслы" за пределы определённых районов в Китае. Предполагается, что это связано с принятием повышенных мер информационной безопасности в рамках предстоящего съезда партии КНР в курортном городе Байдайхэ, на котором лидеры страны обсуждают повестки дня и грядущие изменения в кадровой, экономической, геополитической жизни страны.
Аналогичные сообщения о запрете Tesla появились во время визита генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина в начале июня в Чэнду.
В прошлом году власти Китая ввели запрет на нахождение на режимных объектах электрокаров Tesla. Американские автомобили оснащены камерами, которые, как предполагают китайцы, могут быть применены в шпионских целях.