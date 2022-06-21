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2 часа назад

Новости автомира: для автомобилей из Украины, ДНР и ЛНР дадут отсрочку по ОСАГО

Российская Газета

Гражданам, въезжающим на автомобилях с территорий Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР) и Украины, не придется сразу оформлять ОСАГО. Закон о такой отсрочке приняла Госдума.

Для автомобилей из Украины, ДНР и ЛНР дадут отсрочку по ОСАГО
Фото: Игорь Маслов/РИА НовостиИгорь Маслов/РИА Новости

Документ прошел второе и сразу третье чтения. Он касается въезда на личном транспорте. Отсрочка будет даваться сроком 90 календарных дней с даты въезда, гласят поправки ко второму чтению (в версии первого чтения было 10 дней). Эта норма будет действовать до 1 января 2023 года. Оформить "автогражданку" после отсрочки все равно придется.

Также прописано, как быть в случае ДТП с участием такой машины. Если оно произошло не позднее 31 декабря 2022 года, потерпевшие будут иметь право на получение компенсаций за счет профессионального объединения страховщиков.

Выплаты составят:

- не более 500 тыс. руб. - в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего;

- не более 400 тыс. руб. - если вред причинен имуществу каждого потерпевшего.

Закон вступает с момента официального опубликования.

Автоновости,Госдума,
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