Стали известны подробности об отмене пошлин на ввоз машин в Россию

Российские депутаты продолжают поднимать вопрос об отмене пошлин на ввоз автомобилей. Они отмечают, что если отменить пошлины даже временно, то это позволит справиться с дефицитом машин в стране, а также повлияет на цены — они должны ощутимо снизиться. Альтернативой может стать снижение пошлины либо введение льготной ставки. Впрочем, решение по этому вопросу пока не принято, и будет ли принято в будущем, неизвестно.

Фото: motor.ru motor.ru

Идею временно отменить ввозных пошлин озвучили депутаты от ЛДПР. Они предложили не взымать пошлины до 1 января 2024 года, но при этом ограничить количество машин, которые можно ввозить в течение года — не больше трех. Более того, они должны быть не старше 10 лет, а их стоимость не должна превышать 10 миллионов рублей.

Однако шансы на того, что пошлины отменят вовсе, минимальны, так что депутаты предлагают компромисс — снизить пошлину либо ввести льготную ставку в размере пяти процентов. Последней, согласно идее депутатов, смогут воспользоваться физлица, которые ввозят в страну иномарки для личного пользования. Также предлагается составить список автомобилей, которые можно будет ввозить в Россию по льготной ставке.