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1 час назад

Новости автомира: отмена пошлин на ввоз машин в Россию: подробности

Motor.ru

Российские депутаты продолжают поднимать вопрос об отмене пошлин на ввоз автомобилей. Они отмечают, что если отменить пошлины даже временно, то это позволит справиться с дефицитом машин в стране, а также повлияет на цены — они должны ощутимо снизиться. Альтернативой может стать снижение пошлины либо введение льготной ставки. Впрочем, решение по этому вопросу пока не принято, и будет ли принято в будущем, неизвестно.

Стали известны подробности об отмене пошлин на ввоз машин в Россию
Фото: motor.rumotor.ru

Идею временно отменить ввозных пошлин озвучили депутаты от ЛДПР. Они предложили не взымать пошлины до 1 января 2024 года, но при этом ограничить количество машин, которые можно ввозить в течение года — не больше трех. Более того, они должны быть не старше 10 лет, а их стоимость не должна превышать 10 миллионов рублей.

Однако шансы на того, что пошлины отменят вовсе, минимальны, так что депутаты предлагают компромисс — снизить пошлину либо ввести льготную ставку в размере пяти процентов. Последней, согласно идее депутатов, смогут воспользоваться физлица, которые ввозят в страну иномарки для личного пользования. Также предлагается составить список автомобилей, которые можно будет ввозить в Россию по льготной ставке.

Авторы инициативы предполагают, что при правильном подходе на восстановление автомобильной промышленности потребуется примерно полтора года. Впрочем, пока дальше обсуждений вышеупомянутых инициатив дело не зашло.

Автоновости,ЛДПР,
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