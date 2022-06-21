Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+27° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
25 минут назад

Новости автомира: В продаже появился элитный электросамокат от Bugatti

Мария Иванова

Престижный автопроизводитель Bugatti выпустил в продажу первый электросамокат бренда, представленный публике в феврале этого года. Он разработан при поддержке американской компании Bytech.

В продаже появился элитный электросамокат от Bugatti
Фото: BugattiBugatti

Новинка Bugatti собрана из магниевого сплава. Электромотор мощностью 600 ватт способен разогнать 16-килограммовое устройство почти до 30 км/ч. На одном заряде съемного аккумулятора самокат может проехать 35 километров, тогда как время зарядки составляет четыре часа. Производитель отдельно отмечает проработанную систему дорожного освещения: электросамокат оснащен поворотными сигналами и светодиодами в базе, а также передней и задней фарой.

На официальном сайте Bugatti самокат продается за $1 200.

Автоновости,Bugatti,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители