В продаже появился элитный электросамокат от Bugatti

Престижный автопроизводитель Bugatti выпустил в продажу первый электросамокат бренда, представленный публике в феврале этого года. Он разработан при поддержке американской компании Bytech.

Новинка Bugatti собрана из магниевого сплава. Электромотор мощностью 600 ватт способен разогнать 16-килограммовое устройство почти до 30 км/ч. На одном заряде съемного аккумулятора самокат может проехать 35 километров, тогда как время зарядки составляет четыре часа. Производитель отдельно отмечает проработанную систему дорожного освещения: электросамокат оснащен поворотными сигналами и светодиодами в базе, а также передней и задней фарой.