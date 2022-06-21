Tesla может получить отделку салона «веганской» кожей из бамбука

Ателье Unplugged Performance начало предлагать своим клиентам новый вариант отделки интерьера, разработанный совместно с фэшн-брендом von Holzhausen. Он основан Вики фон Хольцхаузен — женой нынешнего шеф-дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена — и занимается выпуском сумок из кожзама Banbū Leather. Этот материал делается из бамбука, а на ощупь напоминает мягкую овчину.

Фото: motor.ru motor.ru

Калифорнийская компания Unplugged Performance с момента основания в 2013 году занимается тюнингом электромобилей Tesla. В 2021-м ателье заключило соглашение с Koenigsegg Advanced Manufacturing и получило доступ к композитам, прежде используемым только в гиперкарах.

Теперь же, благодаря сотрудничеству с производителем сумок и аксессуаров von Holzhausen, фирма добавила в свой каталог обивку салона из «веганской» кожи Banbū Leather.

На ощупь этот материал напоминает овчину, но на 83 процента состоит из растительного сырья — преимущественно бамбука. Он на треть легче коровьей кожи и при производстве выделяет на 33 процента меньше углекислого газа.

Кожзам придумала Вики фон Хольцхаузен, бывший дизайнер Mercedes-Benz и жена Франца фон Хольцхаузена, стилиста Tesla. По её словам, Banbū Leather подходит не только для фэшн-индустрии, но и для мебельной, самолетостроительной и, как мы видим, автомобильной отрасли.

Такой салон обшивается вручную. Изготовление каждого занимает в среднем 100 часов. Покупателям он обойдется в 29 995 долларов, или 1,6 миллиона рублей. Доступны несколько цветов: черный, серый, карамельный и вишневый.

За 39 995 долларов (2,2 млн рублей) можно заказать комбинированную обивку из Banbū Leather, алькантары и других «веганских» материалов.