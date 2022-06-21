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49 минут назад

Новости автомира: видео: в старом сарае нашли коллекцию раритетных французских автомобилей

Motor.ru

В Сети опубликовали видеоролик, снятый на территории имения французского инженера Пьера Херона. В коллекции мужчины находятся десятки классических автомобилей середины прошлого века, которые он собирал в период с 1965 по 1973 годы. Большинство транспортных средств покрыты многолетней пылью и ржавчиной. Несмотря на состояние, всю коллекцию пустят с молотка в ходе аукциона, который пройдет в рамках «24 часов Ле-Мана» в 2022 году.

В числе раритетных машин коллекционера находятся один из 15 Talbot Lago T26 GSL 1954 года выпуска, а также несколько моделей французской компании Delahaye 1948 года, среди которых присутствует редчайший кабриолет El Glaoui. Кроме того, в собрании Пьера Херона присутствует испанское купе Hispano-Suiza Type 49 образца 1928 года, которое до сих пор сохранилось в заводском состоянии.

В виду длительного простоя всем автомобилям требуется серьезная реставрация. При этом «аварийные» машины в актуальном состоянии выставят на аукцион Artcurial, который пройдет в рамках «24 часов Ле-Мана» в июле нынешнего года. За самый дорогой экземпляр владелец коллекции планирует выручить 210 000 долларов (примерно 11,8 миллиона рублей по текущему курсу).

В марте прошлого года еще одну необычную коллекцию обнаружили в сарае на Ближнем Востоке. В одном из амбаров Бахрейна отыскали несколько раритетных классических автомобилей.

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