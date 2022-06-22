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58 минут назад

Mercedes-Benz показал первые изображения электрического тягача

Motor.ru

Компания Mercedes-Benz Trucks опубликовала первые изображения будущего 40-тонного электрического магистрального тягача. Новинка получила название eActros LongHaul. Прототип батарейного грузовика представят на выставке коммерческого транспорта в немецком Ганновере в сентябре нынешнего года. В настоящий момент первые экземпляры электрокара проходят заводские испытания. Серийная машина появится на улицах в 2024 году.

Mercedes показал первые изображения электрического тягача
Фото: Motor.ruMotor.ru

Судя по изображениям, eActros LongHaul получит обтекаемую кабину с узкой светодиодной головной оптикой, проходящей вдоль всей передней части машины. Кроме того, электрический тягач отличается большой площадью лобового стекла и дополнительным освещением в верхней части кабины.

Motor.ru
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Motor.ru
Motor.ru

Представители Mercedes-Benz заявили, что специально под электрогрузовик компания разрабатывает «мегаваттную» систему зарядки аккумуляторов. С ее помощью литий-железо-фосфатные батареи тягача можно будет зарядить с 20 до 80 процентов за полчаса.

Без подзарядки eActros LongHaul сможет проезжать около 500 километров. Такого расстояния достаточно для большинства перевозчиков. Кроме того, по нормам Евросоюза водители фур обязаны каждые 4,5 часа в пути делать 45-минутные перерывы. Этого времени хватит для перезарядки аккумуляторов грузовика.

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Первый прототип eActros LongHaul представят на сентябрьской выставке коммерческого транспорта в немецком Ганновере. До конца года пилотные электрические тягачи выйдут на дороги общего пользования. А уже в следующем году компания отправит предсерийные грузовики на тесты в реальных условиях эксплуатации.

В ноябре прошлого года компания Geely продемонстрировала собственный концепт электрического тягача. Батарейный грузовик под названием Remote Xinghan H получит три силовые установки на выбор.

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Автоновости,Geely,Mercedes-Benz,ЕС,
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