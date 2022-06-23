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1 час назад

Новости автомира: россиянам назвали цены на автомобили в случае отмены ввозных пошлин

Газета.Ruиещё 8

Журналисты издания 74.ru сравнили цены на новые автомашины в России и за рубежом, а также назвали стоимость их растаможивания.

Россиянам назвали цены на автомобили в случае отмены ввозных пошлин
Фото: kia.comkia.com

Так, например, Mitsubishi Pajero Sport с 2,4-литровым мотором в Таиланде можно купить от 2,24 млн руб. (в пересчете на российскую валюту), тогда как в России автомобиль продается за 4,3 млн руб. Размер пошлины составляет 1,084 млн руб.

В Южной Корее можно купить седан Kia K5 c 2-литровом двигателем за 1,15 млн руб, в то время, как российские дилеры продают такую машину за 2,735 млн руб. Кроссовер Kia Seltos с 1,6-литровым агрегатом стоит от 936 тыс. руб, а в России цена на эту модель в минимальной комплектации составляет 1,96 млн руб. Размер таможенных пошлин при ввозе этих автомобилей составит 650 и 452 тыс. руб. соответственно.

Автомобиль Volkswagen Lavida в Китае можно приобрести за 974 тыс. руб, тогда как в России его одноклассник, модель Skoda Octavia продается за 2,613 млн руб. Размер пошлины — 467 тыс. руб. Кроссовер Chery Tiggo 8 на китайском рынке стоит 892 тыс. руб. В России аналогичную машину можно купить за 2,48 млн руб. Ввозная пошлина на эту модель составляет 431 тыс. руб.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с предложением отменить таможенные пошлины на ввоз автомобилей в Россию до 1 января 2024 года.

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