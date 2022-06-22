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58 минут назад

Новости автомира: Плата за тюнинг увеличится втрое: закон одобрен Совфедом

Motor.ruиещё 2

Совет Федерации одобрил закон об увеличении пошлины за внесение изменений в конструкцию автомобиля. Свидетельство о соответствии тюнингованного транспортного средства требованиям безопасности с 1 января 2023 года будет стоить 2,5 тысячи рублей вместо нынешних 800 рублей. Вместе с этим вводится госпошлина в размере тысячи рублей за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию машины. Сейчас такое разрешение можно получить бесплатно.

Новый закон утроит плату за тюнинг
Фото: Motor.ruMotor.ru

Закон также предусматривает введение госпошлин за свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Выдача такого документа со следующего года обойдется в 1,5 тысячи рублей, а продление его срока действия — в одну тысячу рублей.

Таким образом, траты на оформление изменений в конструкцию автомобиля вырастут более чем втрое — с 800 рублей за получение свидетельства до 2,5 тысячи рублей — за разрешение на тюнинг и то же свидетельство.

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Увеличение пошлин за тюнинг поможет компенсировать расходы бюджета, заключили в Совфеде. По прогнозу, новые пошлины обеспечат поступление в федеральный бюджет дополнительных 700 миллионов рублей в год.

В МВД подсчитали, что ежегодно подразделения выдают около 240 тысяч бесплатных разрешений на внесение изменений в конструкцию и более 220 тысяч свидетельств о соответствии автомобиля требованиям безопасности.

Между тем российские автомобилисты жалуются, что им не удается поставить купленные за рубежом машины на учет из-за невозможности установить «ЭРА-ГЛОНАСС». Продавцы отказывают в установке, ссылаясь на отсутствие кнопок, в то время как таможенные брокеры просят за услугу от 50 000 до 100 000 рублей.

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Автоновости,Совет Федерации,
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