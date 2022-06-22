Россияне пожаловались на проблемы с регистрацией купленных за границей авто

Россияне, купившие автомобили за границей, сообщили об отсутствии возможности зарегистрировать их в ГИБДД. Об этом пишет Autonews.

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«Сложность состоит в обязательной установке кнопки ЭРА-ГЛОНАСС: без нее оформить машину в ГИБДД невозможно. Как следствие, выезжать на дороги общего пользования на таких машинах запрещено и чревато лишением прав», – говорится в сообщении.

Автомобилисты из разных регионов России указывают на то, что в офисах ГЛОНАСС данных кнопок нет, а если и удается ее найти, то цена ее составляет порядка 50-100 тысяч рублей. Для сравнения: в 2021 году устройство стоило всего 6 тысяч рублей.

В середине июня стало известно, как будет осуществляться параллельный импорт иномарок в Россию. Дилеры полагают, что автомобили придется ввозить исключительно под заказ и оформлением на физлицо.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что цены на автомобили в России поднялись на 25-30%.