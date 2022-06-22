В Сети продают запчасти для Aurus

На площадке онлайн-объявлений Drom.ru впервые выставили на продажу детали для представительского Aurus. Запчасти не новые: например, потертый задний бампер с трещинами, который оценили в 50 тысяч рублей. Также можно купить датчики парковки за 3,5 тысячи рублей и насадки на выхлопные трубы за 8,5 тысячи. По одной из версий, детали попали на сайт через страховую, которая ремонтировала автомобиль по каско и забрала поврежденные детали.

Фото: © Aurus © Aurus

«Дром» отмечает, что сам факт появления запчастей на сайте удивителен, поскольку Сенаты производятся мелкосерийно. С большой вероятностью это детали от машины, побывавшей в ДТП, которую отремонтировали по каско.

Широко известно как минимум о двух авариях с участием представительских автомобилей российской марки: одна произошла еще в 2019 году в Астрахани, и в ней участвовал лимузин Senat, а вторая — в 2021-м на Рублево-Успенском шоссе в Москве, но тогда был разбит бронированный Aurus Arsenal (его собирают усилиями НАМИ).

Что же касается седанов Senat, то их производят на заводе Aurus в Елабуге — на сегодняшний день это одно из немногих автосборочных предприятий в стране, которое продолжает работать. Ранее в Аурусе заявили, что не испытывают проблем с поставками комплектующих, даже несмотря на то, что Senat — единственная модель, которую производят в Елабуге, — локализован только на 60 процентов.