Официально представлено новое поколение Peugeot 408

Компания Peugeot представила модель 408 нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Фото: media.stellantis.com media.stellantis.com

Автомобиль получил принципиально новую конструкцию и теперь больше похож не на седан, как его предшественники, а на кросс-купе, хотя в Peugeot этот кузов называют фастбэк.

Длина нового Peugeot 408 составляет 4690 мм, а колесная база достигает 2790 мм. Объем багажного отделения — 536 л., а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1611 л. В салоне установлено компактное рулевое колесо, а также мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем на центральной консоли. Машина оснащена шестью видеокамерами, адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о пешеходах и велосипедистах на дороге, функцией мониторинга слепых зон, системой предупреждения о приближающихся объектах при движении задним ходом.

На европейском рынке модель будет предлагаться с тремя вариантами силовых агрегатов. Это две гибридные версии с двигателями мощностью 180 и 225 л.с., а также модификация с бензиновым мотором мощностью 130 л.с. Коробка передач для всех автомобилей одна — восьмиступенчатый «автомат».