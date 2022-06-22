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2 часа назад

Новости автомира: Peugeot официально представила новое поколение модели 408

Газета.Ru

Компания Peugeot представила модель 408 нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Официально представлено новое поколение Peugeot 408
Фото: media.stellantis.commedia.stellantis.com

Автомобиль получил принципиально новую конструкцию и теперь больше похож не на седан, как его предшественники, а на кросс-купе, хотя в Peugeot этот кузов называют фастбэк.

Длина нового Peugeot 408 составляет 4690 мм, а колесная база достигает 2790 мм. Объем багажного отделения — 536 л., а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1611 л. В салоне установлено компактное рулевое колесо, а также мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем на центральной консоли. Машина оснащена шестью видеокамерами, адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о пешеходах и велосипедистах на дороге, функцией мониторинга слепых зон, системой предупреждения о приближающихся объектах при движении задним ходом.

На европейском рынке модель будет предлагаться с тремя вариантами силовых агрегатов. Это две гибридные версии с двигателями мощностью 180 и 225 л.с., а также модификация с бензиновым мотором мощностью 130 л.с. Коробка передач для всех автомобилей одна — восьмиступенчатый «автомат».

Новый Peugeot 408 поступит в продажу в начале 2023 года. Производство модели наладят на предприятии бренда во французском Мюлузе.

Автоновости,Peugeot 408,Peugeot,
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