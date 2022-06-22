Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
15 минут назад

Конкурент KIA CARNIVAL за 600 000 рублей появится в России? Представлен шикарный Wuling Jiachen

Inc-News

SAIC совместно с GM анонсировали трехрядный минивэн. Кроме приятной внешности новинка обладает еще рядом передовых технологий

Китайцы представили стильный и бюджетный минивэн
Фото: Inc-NewsInc-News

Китайский рынок пестрит новинками. Совсем недавно совместная компания SAIC-GM-Wuling провела официальную премьеру просторного минивэна Wuling Jiachen. General Motors в общем деле принадлежит 44% акций, остальной пакет держат партнеры из КНР.

Видео дня

В арсенале автопроизводителя уже имеется несколько универсалов, небольших вэнов и даже полноразмерный Wuling Journey. Ввиду популярности больших машин в Поднебесной, было решено дополнить модельный ряд еще одной новинкой.

Отличный дизайн

Экстерьер Wuling Jiachen напоминает черты компактного кроссовера Wuling Xingchen, представленного публике годом ранее. Остроугольная головная оптика с уникальной графикой дополняет узор двухъярусной решетки радиатора, которая врезается в рельеф мускулистого бампера с тремя раздельными воздухозаборниками. Профиль кузова выделяется парой выраженных линий и окантовкой округлых колесных арок. Корма представлена небольшим спойлером, остроугольными фонарями по краям буквенного названия бренда и контрастной вставкой в образе диффузора. Все это приправлено хромированным декором и уникальным узором колесных дисков.

Оригинальный внешний вид

Inc-News

Минивэн растянулся в длину на 4 785мм, в ширину на 1 820мм, высота составляет 1 760мм, а расстояние между осями ровно 2 760мм.

Просторный 7-местный салон

Inc-News

Салон Wuling Jiachen предусматривает 7 посадочных мест с раздельными креслами на втором ряду. При этом сервопривод и регулировки отсутствуют, а в качестве отделки используется ткань. Тачскрин мультимедиа на 10.25 дюйма и электрический люк можно встретить исключительно в старших комплектациях. За рулевым колесом во всех исполнениях установлены аналоговые шкалы приборов.

Стильный и бюджетный минивэн

Inc-News

Под капотом новинки скрывается 1.5-литровая 147-сильная бензиновая «турбочетверка». Мощность передается через МКПП, либо вариатор исключительно на переднюю ось. Расход топлива в смешанном цикле равен 7.2 литра.

Цены на местном рынке стартуют с отметки в 69 800 юаней, что эквивалентно 600 000 рублей. Не исключено, что модель появится и на Российском рынке.

Автоновости,Kia Carnival,Kia,General Motors,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители