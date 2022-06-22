Китайцы представили стильный и бюджетный минивэн

SAIC совместно с GM анонсировали трехрядный минивэн. Кроме приятной внешности новинка обладает еще рядом передовых технологий

Фото: Inc-News Inc-News

Китайский рынок пестрит новинками. Совсем недавно совместная компания SAIC-GM-Wuling провела официальную премьеру просторного минивэна Wuling Jiachen. General Motors в общем деле принадлежит 44% акций, остальной пакет держат партнеры из КНР.

Видео дня

В арсенале автопроизводителя уже имеется несколько универсалов, небольших вэнов и даже полноразмерный Wuling Journey. Ввиду популярности больших машин в Поднебесной, было решено дополнить модельный ряд еще одной новинкой.

Отличный дизайн

Экстерьер Wuling Jiachen напоминает черты компактного кроссовера Wuling Xingchen, представленного публике годом ранее. Остроугольная головная оптика с уникальной графикой дополняет узор двухъярусной решетки радиатора, которая врезается в рельеф мускулистого бампера с тремя раздельными воздухозаборниками. Профиль кузова выделяется парой выраженных линий и окантовкой округлых колесных арок. Корма представлена небольшим спойлером, остроугольными фонарями по краям буквенного названия бренда и контрастной вставкой в образе диффузора. Все это приправлено хромированным декором и уникальным узором колесных дисков.

Оригинальный внешний вид

Inc-News

Минивэн растянулся в длину на 4 785мм, в ширину на 1 820мм, высота составляет 1 760мм, а расстояние между осями ровно 2 760мм.

Просторный 7-местный салон

Inc-News

Салон Wuling Jiachen предусматривает 7 посадочных мест с раздельными креслами на втором ряду. При этом сервопривод и регулировки отсутствуют, а в качестве отделки используется ткань. Тачскрин мультимедиа на 10.25 дюйма и электрический люк можно встретить исключительно в старших комплектациях. За рулевым колесом во всех исполнениях установлены аналоговые шкалы приборов.

Стильный и бюджетный минивэн

Inc-News

Под капотом новинки скрывается 1.5-литровая 147-сильная бензиновая «турбочетверка». Мощность передается через МКПП, либо вариатор исключительно на переднюю ось. Расход топлива в смешанном цикле равен 7.2 литра.