Обновлённый VW Touareg 2023 сфотографировали на тестах в Альпах

Совсем недавно Volkswagen отпраздновал 20-летний юбилей своего флагманского кроссовера Touareg, выпустив специальную версию третьего поколения модели. Но действующая генерация продается еще с 2018 года, поэтому пришло время для ощутимого рестайлинга. Подтверждение этого предположения являются свежие фотографии от немецких автошпионов. Фейслифтинговый Volkswagen Touareg 2023 уже тестируют на извилистых и живописных альпийских дорогах.

Фото: Carscoops Carscoops

Несмотря на видимое отсутствие камуфляжа, разглядеть перемены не получится. Все важные места – головная оптика, бампера и задние фонари – прикрыты фальш-накладками, имитирующими экстерьер действующей версии. В то же время, это ограничивает грядущие нововведения освеженным дизайном указанных элементов. Что же касается салона, то и тут у разработчиков не так много вариантов. Touareg 3 поколения и так оснащен 12-дюймовой цифровой «приборкой» Innovision Cockpit и 15-дюймовым экраном головного устройства.

Carscoops

Скорее всего, обновления коснутся программного обеспечения электронных систем, приведут к обогащению базовых комплектаций и появлению новых интеллектуальных ассистентов ADAS.

Carscoops

Самый дорогой и продвинутый кроссовер бренда Volkswagen не зря называют флагманом. Он построен на самой современной платформе с ДВС, которая имеется в распоряжении Volkswagen AG – это MLB Evo. Эта же «тележка» легла в основу Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Porsche Macan. В настоящее время гамма двигателей Touareg включает бензиновые и дизельные турбированные 3.0 л V6, а также подзаряжаемые гибриды на их основе. Не исключено, что рестайлинговый кроссовер сохранит только PHEV-модификации по причинам ужесточающихся экологических норм.