Фото дня: BMW рассекретила спортивный универсал

Подразделение BMW M, которое в 2022 году отмечает 50-летний юбилей, полностью раскрыло первый в истории универсал M3 Touring. В спортивной линейке марки уже были универсалы, но на базе 5-Series — модели поколений E34 и E61 выпускались в 1990-х и 2000-х годах соответственно. Теперь же, спустя множество тизеров и даже рекорд на Нюрбургринге, свет увидел первый M3 Touring, идею выпуска которого BMW в 2019 году подсказали баварцам клиенты.

Дизайн BMW M3 Touring взят у седана M3 с поправкой на форм-фактор — крыша, остекление о оформление задней части кормы повторяют актуальный Touring третьей серии. Крыша в стандартной комплектации всегда окрашена в черный глянец, как и рейлинги, а также развитый диффузор с двумя парами патрубков. Опционально доступен пакет усиленных углеродным волокном пластиковых элементов M Carbon. Размерность колесных дисков — 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

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M3 Touring оснащается рядной наддувной «шестеркой», развивающей 510 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента, как и седан в старшей версии Competition. Двигатель сочетается с восьмиступенчатой коробкой передач M Steptronic с функцией Drivelogic и полным приводом M xDrive с активным дифференциалом M на задней оси. На выбор есть три настройки: базовый полный привод, режим 4WD Sport с упором на задние колеса, а также чисто задний привод, доступный при отключении системы стабилизации DSC. По умолчанию предусмотрен также дрифт-режим M Dynamic Mode, отключающий трекшн-контроль.

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Motor.ru

Универсал немного тяжелее M4 и M3, однако в скорости он почти не потерял: по «паспорту» на разгон с места до 100 километров в час уходит 3,6 секунды — то есть, плюс 0,1 секунды по сравнению с купе и седаном. Двух сотен километров в час Touring достигает за 12,9 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 километрами в час (или 280 с пакетом M Driver's Package). Уменьшить массу универсала можно с помощью платного пакета M Race Track с карбон-керамическими тормозами, деталями из углеродного волокна и сиденьями M Carbon, облегченными на 9,6 килограмма.

Динамика сочетается в M3 Touring с практичностью: спинка заднего сиденья складывается в пропорции 40:20:40, позволяя увеличить вместимость с 500 литров до максимальных 1510 литров. Заднее стекло можно открыть отдельно от двери, чтобы доложить небольшой груз. Опционально доступны противоскользящие поручни, которые автоматически поднимаются из пола багажника.

M3 Touring — также первая М-модель, оснащенная новейшим мультимедийной системой iDrive 8 с изогнутым тачскрином, объединяющим 12,3-дюймовую «приборку» и информационно-развлекательный комплекс диагональю 14,9 дюйма. Первыми систему восьмого поколения, представленную в 2021 году, получили электрокары iX и i4, а затем ею стали оснащать и «топливные» модели, но до М-версий она добралась только сейчас.