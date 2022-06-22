АвтоВАЗ может возобновить производство Lada Largus

Сейчас прорабатывается возможность запуска конвейера на фоне формирования запасов компонентов

Фото: Lada Lada

«Суточный объем производства может вырасти в конце июля по сравнению с июнем почти в 2 раза», — Нетипичный АвтоВАЗ.

Автор, известный публикацией своих инсайдов с производства АвтоВАЗа, опубликовал возможные сроки запуска конвейеров по LADA Largus и LADA Niva Legend. Как стало известно «Max-Cars», машины могут начать выпускать уже в следующем месяце. Предварительно завод готовят к старту производства еще двух моделей в середине и конце июля.

Первым на конвейер должен встать внедорожник Niva Legend. Его планируют собирать по 200 машин в день с середины июля. Универсал LADA Largus может появиться в производстве в конце июля. Планируется ежедневно выпускать около 300 машин. Сохранится и выпуск LADA Granta, которая производится по 600 экземпляров в сутки.