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1 час назад

Автоконцерн АВТОВАЗ может возобновить сборку LADA Largus и Niva Legend в июле 2022 года

Max-cars.ruиещё 1

Сейчас прорабатывается возможность запуска конвейера на фоне формирования запасов компонентов

АвтоВАЗ может возобновить производство Lada Largus
Фото: LadaLada

«Суточный объем производства может вырасти в конце июля по сравнению с июнем почти в 2 раза», — Нетипичный АвтоВАЗ.

Автор, известный публикацией своих инсайдов с производства АвтоВАЗа, опубликовал возможные сроки запуска конвейеров по LADA Largus и LADA Niva Legend. Как стало известно «Max-Cars», машины могут начать выпускать уже в следующем месяце. Предварительно завод готовят к старту производства еще двух моделей в середине и конце июля.

Первым на конвейер должен встать внедорожник Niva Legend. Его планируют собирать по 200 машин в день с середины июля. Универсал LADA Largus может появиться в производстве в конце июля. Планируется ежедневно выпускать около 300 машин. Сохранится и выпуск LADA Granta, которая производится по 600 экземпляров в сутки.

В итоге в июле количество выпускаемых в день машин может ставить 1,1 тысячи. По крайней мере, по данным автора. Официально планы по выпуску машин на июль представителями АвтоВАЗа пока не публиковались.

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