Премьера - в июне: Volkswagen показал тизер новой модели ID.Aero

Компания Volkswagen опубликовала новое изображение модели семейства ID - фастбека ID.Aero. Мировая премьера состоится через несколько дней, но старта продаж придётся подождать.

Фото: Пресс-служба Volkswagen Пресс-служба Volkswagen

На новом тизере показана задняя часть автомобиля, которую отличает небольшой спойлер, интегрированный в крышку багажника, фонари с ячеистым рисунком, проходящие через всю ширину "кормы". Также на опубликованном изображении видна покатая линия крыши, подтверждающая заявление компании о высокой аэродинамичности автомобиля.

Из технических подробностей известно лишь то, что Volkswagen ID.Aero построен на модульной архитектуре MEB, а запас хода на одной зарядке может достигать 700 км.

Как сообщала "РГ" ранее, первыми Volkswagen ID.Aero получат китайцы. Мировая премьера состоится 27 июня, а старт продаж запланирован на вторую половину следующего года. Североамериканская и европейская спецификация "электрички" семейства ID. дебютируют в 2023 году.